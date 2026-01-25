Άναψαν τα αίματα στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό. Λίγο μετά τη λογομαχία που είχαν Άρης Λυκογιάννης και Γιώργος Μπαρτζώκας, με 9:25 να απομένουν και το σκορ 63-77, Ανδρέας Πετρόπουλος και Σάσα Βεζένκοφ είχαν ένα πολύ έντονο επεισόδιο.

Στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ οι δύο παίκτες «μπλέχτηκαν» και ο Βεζένκοφ «κλείδωσε» και σήκωσε τον Πετρόπουλο στην πλάτη του. Ο γκαρντ του Κολοσσού στη συνέχεια απώθησε τον Βεζένκοφ, οι δύο παίκτες ήρθαν… πρόσωπο με πρόσωπο και ο άσος του Ολυμπιακού άπλωσε το χέρι του προς τον παίκτη των Ροδιτών, μέχρι να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι και να τους χωρίσουν. Πάντως ακόμη και μετά από αυτό οι δύο παίκτες ήταν φανερά εκνευρισμένοι ο ένας με τον άλλο και αντάλλασσαν λόγια από μακριά.

Δείτε βίντεο από το επεισόδιο:

Οι διαιτητές τιμώρησαν με αντιαθλητικό τους δύο παίκτες και απέβαλαν τον Βεζένκοφ για την επιθετική κίνηση προς τον αντίπαλό του.

Ο Ολυμπιακός ζήτησε να κάνει ένσταση μετά τον αγώνα για τη μη αποβολή του Πετρόπουλου.

