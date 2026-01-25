Οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη συνεχίζονται, το πρόβλημα διογκώνεται συνεχώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) «κρούει» τον κώδωνα κινδύνου για την παγιωμένη, πλέον, κατάσταση, την οποία χαρακτηρίζουν ως «προβλέψιμη πραγματικότητα».

Οι Λιμενικοί τονίζουν, επίσης, το πρόβλημα με τις συνθήκες εργασίας.

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση αναφέρει:

Η Ομοσπονδία μας παρεμβαίνει δημόσια για μια ακόμη φορά για να αναδείξει την κρίσιμη και επικίνδυνη κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη αναφορικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Οι αφίξεις παράτυπα εισερχόμενων προσώπων δεν αποτελούν πλέον συγκυριακό φαινόμενο, αλλά επαναλαμβανόμενη και προβλέψιμη πραγματικότητα.

Η Κρήτη έχει μετατραπεί σε σταθερό προορισμό αποβίβασης.

Ο αριθμός των προσώπων που εισήλθαν φέτος, μέσω Κρήτης, στη χώρα χωρίς νόμιμες διατυπώσεις είναι πρωτοφανής!

Τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα.

Καταγράφηκαν 21.000 αφίξεις κατά το προηγούμενο έτος, που σημαίνει αύξηση 415%.

Τα ζητήματα διαχείρισης της κατάστασης από το γεγονός πως η Κρήτη έχει καταστεί περιοχή πρώτης γραμμής έχουν επισημανθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια και στους συναρμόδιους Υπουργούς χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί οι αντίστοιχες παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, προσωπικού και σχεδιασμού γενικότερα.

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιμετωπίζουν όλα τα παραπάνω ξεπερνώντας τις αντοχές τους με επιχειρήσεις υπό αντίξοες συνθήκες, διασώζοντας ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα, με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και αυταπάρνησης.

Απουσία οργανωμένου κρατικού σχεδιασμού.

Αυτή η συνθήκη οδηγεί στην υπέρβαση των ορίων αντοχής των συναδέλφων μας. Τα εξαντλητικά ωράρια φύλαξης και η έλλειψη προσωπικού καθιστούν τη φύλαξη επισφαλή.

Τόσο η υγιεινή, η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μας όσο και η ασφάλεια των ίδιων των μεταναστών και η δημόσια υγεία εν γένει εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους.

Οι συνάδελφοί μας έχουν επιφορτιστεί ακόμη και με τη σίτιση και περίθαλψη των μεταναστών.

Παραλαμβάνουν, διανέμουν και χορηγούν τα γεύματα καθημερινά και χορηγούν τη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Νοσοκομείου.

Η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην υπέρβαση, στον πατριωτισμό και το φιλότιμο των συναδέλφων μας.

Έχουν προηγηθεί δεκάδες παρεμβάσεις από τις Ενώσεις Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης και ως απάντηση διαπιστώνουμε την αδράνεια των αρμοδίων.

Η ελαφρότητα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα είναι πρωτόγνωρη!

Καλούμε για μια ακόμη φορά τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια να προβεί σε όλες τις απαραίτητες λόγω αρμοδιότητας ενέργειες ειδικότερα για την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των Λιμενικών Αρχών Κρήτης και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία να καταρτιστεί και να εφαρμόσει επιτέλους σαφές πλαίσιο διαχείρισης και συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Τσιάνος Παναγιώτης Δροσόπουλος Αλέξανδρος

Πηγή: Cretalive

