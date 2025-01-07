Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ επισκέπτεται τη Γροιλανδία, αφού ο πατέρας του επανέλαβε το ενδιαφέρον του να αγοράσουν οι ΗΠΑ το νησί

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, πρόκειται να επισκεφθεί σήμερα τη Γροιλανδία, αφού ο πατέρας του εξέφρασε και πάλι την πρόθεση να αγοράσει το τεράστιο αυτό νησί.

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι ιδιωτική, δήλωσε ο μόνιμος γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών της Γροιλανδίας Μίνινγκουακ Κλάιστ, εξηγώντας ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με εκπροσώπους της γροιλανδικής κυβέρνησης.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για το πρόγραμμά του και κατά συνέπεια πρόκειται για μια ιδιωτική επίσκεψη», επεσήμανε ο Κλάιστ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ Τζούνιορ αναμένεται να προσγειωθεί στη Γροιλανδία γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδας και να παραμείνει εκεί για περίπου τέσσερις με πέντε ώρες.

Πηγή που έχει γνώση της επίσκεψης αυτής δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ Τζούνιορ σκοπεύει να μαγνητοσκοπήσει στη Γροιλανδία βίντεο για ένα podcast και πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με αξιωματούχους ή πολιτικούς.

Η Γροιλανδία είναι μια αυτόνομη περιοχή της Δανίας με πληθυσμό μόλις 57.000 κατοίκους. Έχει πλούσια αποθέματα σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μέταλλα, όμως η ανάπτυξή της είναι αργή και οι κάτοικοί της εξαρτώνται κυρίως από την αλιεία και τις ετήσιες επιδοτήσεις από τη Δανία.

Η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, βρίσκεται πιο κοντά στη Νέα Υόρκη απ’ ότι στην Κοπεγχάγη.

«Η Γροιλανδία είναι ανοικτή και όποιος επιθυμεί να την επισκεφθεί είναι ευπρόσδεκτος», σχολίασε το υπουργείο Εξωτερικών του νησιού.

Ο Τραμπ, που ορκίζεται πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου, ανέφερε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι στην επίσκεψή του στη Γροιλανδία τον γιο του θα συνοδεύουν «εκπρόσωποι».

«Η Γροιλανδία είναι ένα απίστευτο μέρος και οι κάτοικοί τους θα επωφεληθούν φοβερά αν, και όταν, γίνει μέρος του έθνους μας», πρόσθεσε.

«Θα προστατεύσουμε (τη Γροιλανδία) και θα την φροντίσουμε», τόνισε ο 78χρονος Τραμπ δεσμευόμενος να «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ».

Ο Ρεπουμπλικάνος συνόδευε την ανάρτησή του αυτή με το βίντεο ενός άνδρα, που παρουσιάστηκε ως κάτοικος της Γροιλανδίας, ο οποίους φορούσε το κόκκινο καπελάκι των τραμπικών με το σύνθημα «Make America Great Again» και δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της αγοράς του νησιού από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει την πρόθεσή του να αγοράσει τη Γροιλανδία και στη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), κάτι που είχαν απορρίψει τότε τόσο η κυβέρνηση του νησιού όπως και αυτή της Δανίας.

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ο Τραμπ είχε τονίσει ότι «για λόγους εθνικής ασφάλειας και για την ελευθερία όλου του κόσμου, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της Γροιλανδίας αποτελούν απόλυτη αναγκαιότητα».

Η κυβέρνηση του νησιού είχε απαντήσει ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση.

Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε στην ομιλία του για το νέο έτος επανέλαβε το αίτημά του για ανεξαρτησία από τη Δανία, εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο η Γροιλανδία να σπάσει «τα δεσμά της αποικιοκρατίας» προκειμένου να οικοδομήσει το μέλλον της. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στις ΗΠΑ.

Η Άαζα Τσέμνιτς, μια Γροιλανδή μέλος του κοινοβουλίου της Δανίας, δήλωσε ότι η ιδέα της αγοράς του νησιού από τις ΗΠΑ θα πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά.

«Δεν θέλω να είμαι πιόνι στα όνειρα του Τραμπ να επεκτείνει την αυτοκρατορία του για να περιλάβει (σε αυτή) τη χώρα μας», εκτίμησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

