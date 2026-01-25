Παλικάρι στο «Βικελίδης» ο Λεβαδειακός! Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, ήταν ως το 95' με την πλάτη στον τοίχο, αλλά ένα εκπληκτικό γκολ του Κωστή, της χάρισε το 2-2 και τη συνέχεια στο όνειρο! Καλή εμφάνιση από τον Άρη, που έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του. Δέκα βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό, με δύο ματς περισσότερα οι Βοιωτοί.

Το ματς:

Με το κλασσικό 4-2-3-1 παρέταξε τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ. Αθανασιάδη στην εστία με Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά. Ο Χόνγκλα και ο Μόντσου ήταν οι δυο μέσοι, ενώ η τριάδα πίσω από τον Μορόν, αποτελούταν, από Μισεουϊ, Ράτσιτς και Πέρεθ.

Με μια έκπληξη παρέταξε τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος. Η κλασσική γραμμή των μετόπισθεν με τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον, Βήχο. Τσόκαϊ με Κωστή και Μπάλτσι στην τριάδα του κέντρου. Στην επίθεση, ο Όζμπολτ ήταν στην κορυφή, με τον Γκούμα αριστερά και τον Παλάσιος δεξιά.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να έχει τη μερίδα του λέοντος στην κατοχή της μπάλας και να πλησιάζει πιο εύκολα στην περιοχή του Λεβαδειακού, κερδίζοντας δυο κόρνερ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Τα μαρκαρίσματα ήταν αρκετά δυνατά, με την πρώτη καλή στιγμή του Άρη αν είναι το επικίνδυνο σουτ του Μισεουΐ, από τα αριστερά το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Λοντίγκιν.

Με τον Κάρλες Πέρεθ να είναι ο πιο δραστήριος ποδοσφαιριστής του Άρη, ο Βήχος δεν έπαιρνε τα μέτρα τα οποία συνηθίζει να έχει Τα λεπτά κυλούσαν με αρκετή ένταση στα μαρκαρίσματα, αλλά και στον τρόπο παιχνιδιού των δυο ομάδων, με τον Άρη να κερδίζει κόρνερ στο 28'. Από την εκτέλεση, η μπάλα ήρθε στην περιοχή, ο Σούντμπεργκ, έπιασε κεφαλιά, ο Λοντίγκιν δεν απέκρουσε σωστά και ο Μορόν από πολύ κοντά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Οι γηπεδούχοι, συνέχισαν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο και να μην απειλούνται από τον Λεβαδειακό, ο οποίος έδειχνε να μην έχει την ίδια φρεσκάδα. Στο 35' η πιο καλά οργανωμένη επίθεση των φιλοξενούμενων, είχε τον Βήχο ως κύριο εκφραστή της με τον Έλληνα αριστερό μπακ, να περνά μέσα στην περιοχή τον Τεχέρο με ωραία προσποίηση, αλλά το γύρισμα του δεν ήταν καλό και απομακρύνθηκε από τον Σούτνμπεργκ.

Ο Άρης πήρε ξανά μέτρα στο γήπεδο και απείλησε αρχικά με ένα ακόμη σουτ του Μισεουΐ, το οποίο έφυγε άουτ, ενώ η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε ξανά στους «κίτρινους» με τον Ράτσιτς, να παίρνει μέτρα και να εξαπολύει ένα φαρμακερό σουτ, συρτό, αλλά ο Λοντίγκιν έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε.

Εντελώς διαφορετική η εικόνα του Λεβαδειακού στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους και αυτό είχε εξήγηση, καθώς μετά από 45" ήρθε το γκολ της ισοφάρισης. Φοβερή ενέργεια και κάθετη πάσα του Μπάλτσι, ο Όζμπολτ έγινε αποδέκτης εντός περιοχής, άφησε την μπάλα να κυλήσει και όταν αυτή ήρθε στο κατάλληλο σημείο, πλάσαρε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, ήταν καλύτερα οργανωμένη και περισσότερο προσεκτική στο κλείσιμο των χώρων, έχοντας παγώσει σε κρίσιμα σημεία τον ρυθμό του ματς, κάτι το οποίο είχε απενεργοποιήσει τελείως το κέντρο του Άρη.

Ωστόσο μια ονειρική ενέργεια του Ράτσιτς, ήταν αρκετή προκειμένου να αλλάξει ξανά τη ροή του ματς. Ο Σέρβος συνδυάστηκε υπέροχα με τον Μόντσου, πήρε την μπάλα στον άξονα και με ένα εκπληκτικό σουτ-κεραυνό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στους «κίτρινους».

Το συγκεκριμένο γκολ δημιούργησε τις πλέον ιδανικές συνθήκες για την ομάδα του Χιμένεθ να κάνει διαχείριση, αλλά και να ανεβάσει την απόδοσή της στην τελική ευθεία, την στιγμή που ο Παπαδόπουλος με τις δικές του κινήσεις από τον πάγκο προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα. Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Άρης θα πάρει τη νίκη, ήρθε το θαυμάσιο σλάλομ του Κωστή στις καθυστερήσεις να διαμορφώσει το τελικό 2-2.

Η σφυρίχτρα:

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης

4ος: Κατοίκος

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Κόκκινος

Πηγή: skai.gr

