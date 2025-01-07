Στο μικροσκόπιο των αρχών της Βραζιλίας βρίσκεται η νύφη για τον θάνατο 3 γυναικών που κατανάλωσαν τη φονική τούρτα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, στις 23 Δεκεμβρίου.

Η αστυνομία, όπως γράφει η Daily Mail επιβεβαίωσε ότι το γλυκό περιείχε αλεύρι με αρσενικό, κάτι που στάθηκε μοιραίο για τη ζωή των γυναικών που ανήκαν στην ίδια οικογένεια.

Την ίδια στιγμή, διαπιστώθηκε ότι η νύφη η Deise Moura έψαχνε στο διαδίκτυο πληροφορίες για το αρσενικό, λίγες ημέρες πριν τον θάνατο των τριών συγγενών της.

«Υποπτευόμαστε ότι το άτομο που συνελήφθη, μπήκε στο σπίτι της πεθεράς της, της Ζέλι Ντος Άνιος και μόλυνε το αλεύρι με αρσενικό» δήλωσαν Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι σε συνέντευξη τύπου.

Αποτέλεσμα χθες η Deise Moura, η νύφη μια από τις γυναίκες που δηλητηριάστηκε αλλά επέζησε, συνελήφθη χθες στο σπίτι της στο Rio Grande ως ύποπτη για την τριπλή δολοφονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τοξική ουσία ήταν σε μεγάλη ποσότητα και για το λόγο αυτό, το κέικ ήταν θανατηφόρο.

Η πεθερά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και παλεύει για τη ζωή της, ενώ οι δύο αδελφές της Μάιντα ντα Σίλβα, 58 ετών, και Νόιζα Ντος Άνιος, 65 ετών, πέθαναν μαζί με την κόρη της τελευταίας, Τατιάνα ντος Σάντος, 43 ετών. Από το ίδιο κέικ δηλητηριάστηκε αλλά δεν έχασε τη ζωή του και ο μεγάλος ανιψιός της Ζέλι ηλικίας μόλις 10 ετών.

Πηγή: skai.gr

