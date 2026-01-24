Πέθανε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που χαστούκισε την Δήμητρα Λιάνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, η Αναστασία Αθήνη, γνωστή στο πανελλήνιο από το περιστατικό του 1997, όταν είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη στη Στοά του Βιβλίου.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα e-maistros, η κηδεία της θα γίνει στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας, τόπος καταγωγής της, την Κυριακή στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

Η 47χρονη τότε Νατάσα Αθήνη – Τσούνη - χωρισμένη, μητέρα τριών παιδιών και υπάλληλος της Οικονομικής Αστυνομίας (ΣΔΟΕ), στις 10 Οκτωβρίου 1997 περίμενε υπονομευτικά στη σειρά της παρουσίασης του βιβλίου της Δήμητρας Λιάνη.

Όταν έφτασε μπροστά της της είπε «εγώ δεν καταδέχομαι να πάρω αυτό το βιβλίο» και στη συνέχεια την χαστούκισε.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες και έμεινε στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής επικαιρότητας.

Λέγεται ότι, όταν στη συνέχεια η Λιάνη τη ρώτησε γιατί το έκανε, η Αθήνη της απάντησε: «Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές».

Η Αθηνή καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκιση το 1999, αλλά η δίωξη έπαυσε και της επιβλήθηκε υπηρεσιακή ποινή.

Μετά το περιστατικό, η Αθηνή επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική, κατεβαίνοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές και ως υποψήφια με το ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς επιτυχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.