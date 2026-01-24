«Το πιο ηλίθιο πράγμα στον κόσμο»: Οι διάσημοι που έθαψαν τα Όσκαρ και άναψαν φωτιές

Για πολλούς ηθοποιούς, τα Όσκαρ αποτελούν το απόλυτο όνειρο: μια χρυσή επιβεβαίωση ταλέντου, κόπου και αναγνώρισης από τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι αυτή τη λάμψη. Από την ίδρυσή τους το 1929, τα Βραβεία της Ακαδημίας έχουν δεχθεί σκληρή κριτική από κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ, που δεν δίστασαν να τα χαρακτηρίσουν υποκριτικά, εμπορικά ή ακόμη και προσβλητικά.

Παρά τη χλιδή, τα κόκκινα χαλιά και τα εκατομμύρια τηλεθεατών, αρκετοί σταρ είδαν τα Όσκαρ όχι ως γιορτή της τέχνης, αλλά ως ένα καλοστημένο σόου με πολιτικές σκοπιμότητες. Τώρα που τα Όσκαρ πλησιάζουν, σας έχουμε μερικές από τις μεγαλύτερες διασημότητες που έχουν επικρίνει τον θεσμό όλα αυτά τα χρόνια.

Γκλέντα Τζάκσον: «Μια μεγάλη ανοησία»

Η αείμνηστη Γκλέντα Τζάκσον, μια από τις σπουδαιότερες Βρετανίδες ηθοποιούς της γενιάς της, κέρδισε δύο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου – για το «Women in Love» (1970) και το «A Touch of Class» (1973). Κι όμως, η ίδια ποτέ δεν έκρυψε την απέχθειά της για τον θεσμό.

Σε συνέντευξή της το 2016, χαρακτήρισε τα Όσκαρ «μια μεγάλη ανοησία», υποβαθμίζοντας τη σημασία τους μπροστά στην ουσία της υποκριτικής τέχνης. Για την Τζάκσον, η πραγματική αξία βρισκόταν στη δουλειά και όχι στα βραβεία.

Τζορτζ Σ. Σκοτ: Η πιο σκληρή επίθεση

Ακόμη πιο αιχμηρός υπήρξε ο Τζορτζ Σ. Σκοτ, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την εμβληματική ερμηνεία του στην ταινία «Patton» (1970). Ένα βραβείο που αρνήθηκε να παραλάβει.

Ο Σκοτ περιέγραψε την τελετή ως «δύο ώρες επίδειξης κρέατος, μια δημόσια παράσταση με τεχνητή ένταση για οικονομικούς λόγους», ενώ τη χαρακτήρισε «προσβλητική, βάρβαρη και εγγενώς διεφθαρμένη». Θεωρούσε ότι η τέχνη δεν μπορεί -και δεν πρέπει- να συγκρίνεται ή να «βαθμολογείται».

Μάρλον Μπράντο: Η άρνηση που έγραψε ιστορία

Το 1973, ο Μάρλον Μπράντο προκάλεσε παγκόσμιο σοκ όταν αρνήθηκε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Ο Νονός». Με αυτή την πράξη, ο ηθοποιός έγραψε ιστορία και αποθεώθηκε από το κοινό για την απόφασή του. Ήθελε να διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο που παρουσίαζε ο αμερικανικός κινηματογράφος την εικόνα των Ινδιάνων.

Τη βραδιά της τελετής έστειλε στη θέση του τη Σαχίν Λιτλφέδερ, η οποία διάβασε μια επιστολή 15 σελίδων, που είχε γράψει ο ηθοποιός σχετικά με τα δικαιώματα των Ινδιάνων. Η πράξη του θεωρήθηκε μία από τις πιο πολιτικές και θαρραλέες στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ.

Ματ Ντέιμον

Παρά το γεγονός ότι κέρδισε Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο μαζί με τον Μπεν Άφλεκ για την ταινία «Good Will Hunting» το 1998, ο Ματ Ντέιμον έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν του αρέσει η… «προεκλογική εκστρατεία» που συνοδεύει την περίοδο των βραβείων.

«Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η ιδέα της προεκλογικής εκστρατείας», εξήγησε ο Ντέιμον κατά τη διάρκεια του podcast «Skip Intro». «Μου φαίνεται εντελώς ανάποδο και παράξενο», συνέχισε. «Ίσως είναι καλό για τις ταινίες, το να είναι όλα εκεί έξω και να κάνει τον κόσμο να σκέφτεται και να μιλάει για ταινίες. Ελπίζω να είναι έτσι...».

Εκτός από το Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο, ο Ντέιμον κέρδισε υποψηφιότητες για την ερμηνεία του στις ταινίες «Good Will Hunting» το 1998, «Invictus» το 2010 και «The Martian» το 2016. Κέρδισε, επίσης, υποψηφιότητα για την Καλύτερη Ταινία το 2017 για το «Manchester by the Sea», στην οποία ήταν παραγωγός.

Σκάρλετ Γιόχανσον

Η αγαπημένη του Χόλιγουντ, Σκάρλετ Γιόχανσον, επέκρινε τα Όσκαρ το 2025 για το γεγονός ότι η ταινία «Avengers: Endgame» δεν είχε προταθεί για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η ταινία με τους υπερήρωες, στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Johansson, ο Chris Evans, ο Chadwick Boseman, ο Robert Downey Jr. και πολλοί άλλοι, κυκλοφόρησε το 2019 και έλαβε μόνο μία υποψηφιότητα για τα Καλύτερα Οπτικά Εφέ στα 92α Βραβεία της Ακαδημίας την επόμενη χρονιά.

«Πώς είναι δυνατόν αυτή η ταινία να μην προτάθηκε για Όσκαρ;», αναρωτήθηκε σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair». Και πρόσθεσε: «Επιπλέον, είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών».

Παρότι δεν προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Νατάσα Ρομανόφ σε καμία από τις ταινίες της Marvel, η Σκάρλετ Γιόχανσον απέσπασε δύο υποψηφιότητες στην 92η τελετή απονομής των Όσκαρ το 2020: μία για Α΄ Γυναικείο Ρόλο με το «Marriage Story» και μία για Β΄ Γυναικείο Ρόλο με το «Jojo Rabbit».

Ίθαν Χοκ

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Blue Moon», Ίθαν Χοκ, δεν δίστασε να εκφράσει την περιφρόνησή του για τα Όσκαρ το 2013, αν και αργότερα άλλαξε γνώμη σχετικά με το θέμα. «Οι άνθρωποι θέλουν να μετατρέψουν τα πάντα σε αυτή τη χώρα σε διαγωνισμό», παραπονέθηκε πριν χαρακτηρίσει τη διαδικασία των Όσκαρ «ηλίθια» κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο περιοδικό «Gotham».

«Αν κοιτάξετε πόσες ξεχασμένες, ηλίθιες ταινίες έχουν κερδίσει Όσκαρ και πόσοι μέτριοι ηθοποιοί έχουν Όσκαρ πάνω από το τζάκι τους», συνέχισε. «Το να δίνεις προτεραιότητα στο να κυνηγάς αυτά τα ψεύτικα κίνητρα, τα χρήματα και τις αμφίβολες διακρίσεις, νομίζω ότι είναι πραγματικά καταστροφικό».

Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Boyhood» αναθεώρησε τις δηλώσεις του σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη στο «The Hollywood Reporter».

«Πιστεύω ότι τα Όσκαρ κάνουν πολύ καλή δουλειά στην ανάδειξη των σπουδαίων έργων μιας δεδομένης χρονιάς», διευκρίνισε. Ωστόσο, είναι αναπόφευκτο ότι πολλές σπουδαίες ταινίες και ερμηνείες δεν αναγνωρίζονται και μπορεί να ''ξεφύγουν'' λόγω της μαζικής διαφημιστικής εκστρατείας και των μηχανισμών δημοσίων σχέσεων που κυριαρχούν κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων. Δεν θέλω να μειώσω τον γνήσιο και άξιο ενθουσιασμό που πρέπει να νιώθει κάθε υποψήφιος», πρόσθεσε τότε ο ηθοποιός, ο οποίος έχει πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ στο ενεργητικό του.

Χοακίν Φίνιξ

Κανένας διάσημος δεν επέκρινε τα Όσκαρ περισσότερο από τον Χοακίν Φοίνιξ, ο οποίος ξέσπασε αναπολώντας την εξαντλητική εκστρατεία για τα βραβεία στην οποία έπρεπε να συμμετάσχει για την βιογραφική ταινία του 2005, «Walk the Line», για τον Τζόνι Κας.

«Ήταν μια από τις πιο δυσάρεστες περιόδους της ζωής μου», δήλωσε ο Φοίνιξ, ο οποίος έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ως Κας, στο περιοδικό «Interview» το 2012. «Δεν θέλω να ξαναζήσω αυτή την εμπειρία». Ο σταρ του «Gladiator» συνέκρινε στη συνέχεια τα Όσκαρ με ένα «καρότο» και χαρακτήρισε τα Βραβεία της Ακαδημίας «μ...». «Είναι εντελώς υποκειμενικό», πρόσθεσε ο Φοίνιξ. «Να βάζεις τους ανθρώπους να ανταγωνίζονται μεταξύ τους... Είναι το πιο ηλίθιο πράγμα στον κόσμο».

Ο Φοίνιξ ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Gladiator» το 2000, ακολουθούμενο από υποψηφιότητες για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες «Walk the Line» το 2006 και «The Master» το 2013. Στη συνέχεια, κέρδισε το πολυπόθητο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Joker» το 2020.

Άντονι Χόπκινς

Χρόνια πριν γράψει ιστορία στα 83 του ως ο γηραιότερος άνθρωπος που κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «The Father» το 2021, ο Άντονι Χόπκινς υπήρξε ιδιαίτερα επικριτικός για τον θεσμό. Αφού τα χαρακτήρισε «αηδιαστικά να τα βλέπεις» και «απαίσια να τα παρακολουθείς», ο Χόπκινς εξήγησε γιατί «δεν άντεχε» την περίοδο των βραβείων.

«Ξέρετε, έχω περάσει από όλα αυτά –έχω κερδίσει και εγώ Όσκαρ για την ταινία ''Η σιωπή των αμνών''- και το να πρέπει να είσαι ευγενικός με τους ανθρώπους, να είσαι γοητευτικός και να φλερτάρεις μαζί τους... έλα τώρα!», είχε δηλώσει ο διάσημος ηθοποιός. «Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να κολακεύσουν τους κριτές και νομίζω ότι είναι κάπως αηδιαστικό», πρόσθεσε ο Χόπκινς. «Αυτό ήταν πάντα αντίθετο με τη φύση μου».

Ωστόσο, ο θρύλος του Χόλιγουντ δεν σταμάτησε εκεί. «Οι άνθρωποι γλείφουν και φιλιούνται με διάσημους παραγωγούς και όλα αυτά. Μου προκαλεί αηδία, πραγματικά. Είναι αηδιαστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει». Πριν ο Χόπκινς κερδίσει το Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «The Father» το 2021, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τον ρόλο του ως Χάνιμπαλ Λέκτερ στην ταινία «The Silence of the Lambs» το 1992.

