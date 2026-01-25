Λαμία: Μεθυσμένοι κλέφτες παραλίγο να προκαλέσουν τροχαίο - Δείτε βίντεο

Κλοπή που λίγο έλειψε να εξελιχθεί και σε αιματηρό τροχαίο, κατέγραψε το ρεπορτάζ του LamiaReport λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο γνωστό 24ωρο σούπερ μάρκετ «Το Μανάβικο» στη Νέα Μαγνησία Λαμίας.

Αρχικά, δύο άνδρες Ρομά, εισήλθαν στο κατάστημα και ψώνισαν μπύρες και τσιγάρα αξίας 50 ευρώ. Χρειάστηκαν μόλις μερικά δευτερόλεπτα, που ο ιδιοκτήτης πήγε να φέρει ένα προϊόν, ώστε να βουτήξουν τις δύο σακούλες και χωρίς να πληρώσουν να αποχωρήσουν βιαστικά από το κατάστημα.

Έξω από το κατάστημα είχαν παρκάρει το αυτοκίνητο τους, στο οποίο μπήκαν βιαστικά πριν τους προλάβει ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ. Χωρίς δεύτερη σκέψη έβαλαν μπροστά να φύγουν χωρίς όμως να ελέγξουν αν κινούνταν άλλα αυτοκίνητα στην πιο πολυσύχναστη είσοδο - έξοδο της πόλης.

Το όχημα των ρομά παραλίγο να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν προς τη Στυλίδα, ενώ ένα άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν προς Λαμία, αναγκάστηκε να φρενάρει καθώς οι Ρομά κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα στη βιασύνη τους να απομακρυνθούν.

«Προφανώς και πρόκειται για μεθυσμένα άτομα, που δεν υπολόγισαν, ούτε κάμερες, ούτε προσωπικό και το χειρότερο ούτε αν θα προκαλούσαν σοβαρό ατύχημα», λέει στο LamiaReport ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.

