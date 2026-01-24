Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν και δεύτερο άτομο στη Μινεάπολη, το Σάββατο το πρωί, όπως ανακοίνωσε αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα.

Βίντεο δείχνει μία ομάδα ομσπονδιακών πρακτόρων να παλεύει με έναν πολίτη, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και δέχεται κτυπήματα., Κάποια στιγμή φαίνεται να δέχεται εξ επαφής έναν πυροβολισμό και να ακινητοποιείται στο πεζοδρόμιο, δείχνοντας ότι δεν έχει τις αισθήσεις του.

Δείτε το βίντεο που που παρουσίασε το CBS:

Το όπλο που φέρεται να κρατούσε ο άντρας που πυροβολήθηκε από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες:

Βίντεο από τα άγρια επεισόδια που ακολούθησαν: :

#BREAKING: Riots have erupted in south Minneapolis following a fatal ICE shooting during an immigration raid. Protesters are clashing with police amid tear gas and chaos. Governor Walz calls for federal halt. #MinneapolisRiots #ICE

Fox News footage shows crowds overturning… pic.twitter.com/qVBZhIQMfp — your local nitpick (@Scav_Fox) January 24, 2026

Φωτογραφία του νεκρού άνδρα από άλλη λήψη:

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία εσωτερικής ασφάλειας, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες υποστήριξαν ότι ο άνδρας ήταν ένοπλος και ως εκ τούτου κινδύνευε η ζωή τους και οι ζωές άλλων πολιτών.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγονται η ICE και η Συνοριακή Περιπολία, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε, έχασε τη ζωή του επί τόπου.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ανέφερε ότι ένας πράκτορας πυροβόλησε «αμυντικά» και χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «ταραξίες», λέγοντας ότι υπάρχουν περίπου 200 άτομα στο σημείο, που προσπαθούν να «παρεμπόδισουν και να επιτεθούν στις αρχές επιβολής του νόμου».

Μετά τους πυροβολισμούς ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών οργάνων, τα οποία έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Οι κάτοικοι της Μινεσότα διαμαρτύρονται τις τελευταίες εβδομάδες κατά της απόφασης του Λευκού Οίκου να κατακλύσει την πόλη της Μινεσότα με ομοσπονδιακούς πράκτορες, στο πλαίσιο της επιχείρησης για τους μετανάστες.

Οι διαδηλώσεις είναι καθημερινές και με μεγάλη συμμετοχή, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία από αξιωματικό της ICE της Ρενέ Γκουντ, στις 7 Ιανουαρίου. Η γυναίκα δέχθηκε πυρά διότι έκλεινε τον δρόμο με το αυτοκίνητό της, εμποδίζοντας τα οχήματα της ICE.

Ομοσπονδιακοί αξιωματικοί και πράκτορες, από τους αξιωματικούς της ICE μέχρι την συνοριακή περίπολο, έχουν προκαλέσει οργή για επιθετικές και μερικές φορές βίαιες τακτικές εναντίον πολιτών, τους οποίους στοχοποιούν, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία περί μετανάστευσης, την οποία θέσπισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.