Γαλλία: Πυροβολισμοί στη Μιλούζη – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Μιλούζη της ανατολικής Γαλλίας, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία και την Ελβετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο BFM TV, το επεισόδιο συνέβη κοντά στο δικαστήριο της πόλης. Δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε σκούτερ δέχθηκαν πυρά από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε έξω από το δικαστήριο.

Η γαλλική αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη ένας ύποπτος στην κατοχή του οποίου βρέθηκε όπλο, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

