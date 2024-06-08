Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποτρόπαια η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας δηλώνει η Μέτσολα

Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξέφρασε τον "αποτροπιασμό" του,

Αποτρόπαια η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας δηλώνει η Μέτσολα

Η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν νωρίτερα απόψε σε πλατεία της Κοπεγχάγης είναι "αποτρόπαια", δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, εκτιμώντας ότι "η βία (δεν έχει) θέση στην πολιτική".

Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξέφρασε τον "αποτροπιασμό" του, τονίζοντας σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι "καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη δειλή επίθεση", η οποία σημειώθηκε την ώρα που οι Δανοί ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή για τις ευρωεκλογές.

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark