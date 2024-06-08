Αποτρόπαια η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας δηλώνει η Μέτσολα

Η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν νωρίτερα απόψε σε πλατεία της Κοπεγχάγης είναι "αποτρόπαια", δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, εκτιμώντας ότι "η βία (δεν έχει) θέση στην πολιτική".
Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξέφρασε τον "αποτροπιασμό" του, τονίζοντας σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι "καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη δειλή επίθεση", η οποία σημειώθηκε την ώρα που οι Δανοί ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή για τις ευρωεκλογές.
