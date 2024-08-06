Μπανγκλαντές: Oι ινδουιστές αταγγέλλουν επιθέσεις μετά τη φυγή της Χασίνα

Εκατοντάδες σπίτια, επιχειρήσεις και ναοί ινδουιστών βανδαλίστηκαν στο Μπανγκλαντές μετά τη φυγή της πρώην πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα, σύμφωνα με μια ένωση της μειονότητας αυτής, την ώρα που η Ινδία εξέφραζε ανησυχίες για τα συμβάντα αυτά.

Οι ινδουιστές αποτελούν το 8% του πληθυσμού του Μπανγκλαντές (περίπου 170 εκατομμύρια) και, κατά παράδοση, στήριζαν το κόμμα Σύνδεσμος Αουάμι της Χασίνα, το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται λαϊκό, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που περιλαμβάνει ένα σκληροπυρηνικό ισλαμιστικό κόμμα.

Η Ινδία, όπου φιλοξενείται τώρα η Χασίνα αφού έφυγε χθες έπειτα από 15 χρόνια στην εξουσία, ανέφερε ότι «είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι μειονότητες, οι επιχειρήσεις τους και οι ναοί τους δέχτηκαν επιθέσεις σε πολλές τοποθεσίες.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Ενότητας Ινδουιστών-Βουδιστών-Χριστιανών (BHBCUC), 200-300 σπίτια και επιχειρήσεις, κυρίως ινδουιστών, βανδαλίστηκαν από τη Δευτέρα και 15-20 ινδουιστικοί ναοί υπέστησαν ζημιές. Έως και 40 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, αλλά όχι σοβαρά, ανέφερε ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου, Ράνα Ντασγκούπτα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι επιθέσεις ξεκίνησαν «ώρες» πριν από την παραίτηση της Χασίνα.

Ο Ντασγκούπτα είπε ότι κάποιοι, τους οποίους δεν αναγνώρισε, έριξαν ένα τούβλο στο αυτοκίνητό του ενώ βρισκόταν στον δρόμο, στην περιφέρεια Τσατογκράμ. «Τάσσομαι κατά της κοινοτικής βίας και δεν θα σταματήσω. Μέχρι τον θάνατό μου, θα αγωνίζομαι για αυτούς (τις μειονότητες). Μπορεί να είμαι σε θέση να τους προστατεύσω σωματικά, αλλά μπορώ να τους δώσω θάρρος. Μπορεί να μην μπορώ να αντισταθώ στις επιθέσεις, αλλά μπορώ να διαμαρτύρομαι», είπε.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την κλίμακα των επεισοδίων και η αστυνομία δεν απάντησε όταν της ζητήθηκε ένα σχόλιο.

«Η κατάσταση είναι φρικτή», είπε ένα ηγετικό στέλεχος της κοινότητας των ινδουιστών, ο Μανίντρα Κουμάρ Ναθ. «Ακόμη και σήμερα, μας τηλεφωνούν άνθρωποι ζητώντας να τους σώσουμε τη ζωή αλλά δεν λαμβάνουμε στήριξη από πουθενά», πρόσθεσε.

Το γραφείο Τύπου του στρατού ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βοηθούν στη διατήρηση της τάξης στη χώρα, χωρίς να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα επεισόδια. «Η συνεργασία όλων είναι σφόδρα επιθυμητή» πρόσθεσε.

Οι φοιτητές που ήταν επικεφαλής των διαδηλώσεων έχουν προτρέψει κατ’ επανάληψη τους πολίτες να μην βάζουν στο στόχαστρο τις μειονότητες.

Η ινδουιστική κοινότητα ωστόσο λέει ότι αισθάνεται ευάλωτη επειδή δεν υπάρχει ακόμη κυβέρνηση.

Ο αρχηγός του στρατού υποσχέθηκε να σχηματιστεί σύντομα μια μεταβατική κυβέρνηση και οι φοιτητές είπαν ότι θέλουν να αναλάβει «κύριος σύμβουλος» της ο βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης τραπεζίτης Μουχάμαντ Γιουνούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

