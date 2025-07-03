Ένα από τα πρόσωπα - οπαδός του Τραμπ που συμμετείχαν στις 6 Ιανουαρίου 2021 στην επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη, επειδή σχεδίαζε να δολοφονήσει τους αστυνομικούς που είχαν διεξαγάγει έρευνα σε βάρος του.

Ο βετεράνος Έντουαρντ Κέλεϊ, 36 ετών, κρίθηκε ένοχος το Νοέμβριο από ορκωτό δικαστήριο του Τενεσί (νότιες ΗΠΑ) για τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Η απόφαση της αμερικανικής δικαιοσύνης για ισόβια ανακοινώθηκε μόλις πριν λίγες ώρες.

BREAKING: Edward Kelley, 36, of Maryville, TN, has been sentenced to life in prison for plotting to murder multiple federal law enforcement officers in Tennessee. https://t.co/m6D29yPjeU pic.twitter.com/R995grTnhP — FoxNashville (@FOXNashville) July 2, 2025

Ο Κέλεϊ είχε φτιάξει μια «μαύρη λίστα» πρακτόρων του FBI, της ομοσπονδιακής αστυνομίας, και άλλων προσώπων τα οποία είχαν συμμετάσχει στις έρευνες για τις δραστηριότητές του την 6η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ισόβια, παρά τη χάρη από τον Τραμπ

Ο Έντουαρντ Κέλεϊ ήταν ένα από τα περισσότερα από 1.500 πρόσωπα που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο, στα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χορήγησε προεδρική χάρη την πρώτη ημέρα της νέας θητείας του, στις 20 Ιανουαρίου.

Οι δικηγόροι του Έντουαρντ Κέλεϊ υποστήριξαν μάταια πως η χάρη αυτή κάλυπτε επίσης τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται στην υπόθεση αυτή. Όμως οι εισαγγελείς υπογράμμισαν πως το εγκληματικό αυτό σχέδιο χρονολογείται από το Δεκέμβριο 2022, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο, καθώς και την έλλειψη μεταμέλειας του κατηγορουμένου.

Στις 20 Ιανουαρίου 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ διέγραψε με το μαρκαδόρο του την πιο εκτεταμένη έρευνα που έχει διαξαγάγει ποτέ το υπουργείο Δικαιοσύνης, απονέμοντας χάρη με διάταγμα σε περίπου 1.250 καταδικασμένους στην υπόθεση αυτή, μετατρέποντας την ποινή 14 άλλων και διατάσσοντας την παύση των διώξεων εναντίον μερικών εκατοντάδων κατηγορουμένων που δεν είχαν ακόμα δικασθεί.

Την ημέρα εκείνη εκατοντάδες οπαδοί του, ακούγοντας τις αβάσιμες κατηγορίες του για εκλογική νοθεία, είχαν καταλάβει εξ εφόδου το Καπιτώλιο για να επιχειρήσουν να εμποδίσουν εκεί την επικύρωση της νίκης του δημοκρατικού αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν.

