Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από ισραηλινό χτύπημα σε κτιριακό συγκρότημα στη Δαμασκό - Δείτε βίντεο

Το ισραηλινό χτύπημα σημειώθηκε σε διαμέρισμα σε ένα τριώροφο κτίριο στην περιοχή Mezzeh της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας

Δαμασκός

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Δαμασκό της Συρίας, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης

Το ισραηλινό χτύπημα σημειώθηκε σε διαμέρισμα σε ένα τριώροφο κτίριο στην περιοχή Mezzeh της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

