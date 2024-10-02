Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Δαμασκό της Συρίας, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης
BREAKING 🚨 Israel is bombing the city of Damascus!! pic.twitter.com/tha6WY02qQ— Palestinian🔻🇵🇸 (@Revenge_is_near) October 2, 2024
Το ισραηλινό χτύπημα σημειώθηκε σε διαμέρισμα σε ένα τριώροφο κτίριο στην περιοχή Mezzeh της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
The shelling in Damascus targeted a ground floor in a residential building in the Mezzeh Villas area near the Al-Mohammadi Mosque, resulting in casualties and injuries. pic.twitter.com/MkM5B2Ug7P— Khaled (@Khaled56479679) October 2, 2024
