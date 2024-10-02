Ο ισραηλινός στρατός θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση, επανέλαβε ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, υπογραμμίζοντας ότι ο στρατός έχει την ικανότητα «να φτάσει και να χτυπήσει οποιοδήποτε σημείο στη Μέση Ανατολή».

«Και όσοι από τους εχθρούς μας δεν το έχουν καταλάβει μέχρι τώρα, θα το καταλάβουν σύντομα», τόνισε σε δήλωσή του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Tel Nof.

«Το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 πυραύλους χθες στο κράτος του Ισραήλ. Το Ιράν επιτέθηκε σε περιοχές αμάχων και έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές πολλών. Χάρη στη σωστή συμπεριφορά των πολιτών και την υψηλής ποιότητας άμυνα, η ζημιά είναι σχετικά μικρή», είπε ο Χαλέβι.

«Θα απαντήσουμε, ξέρουμε πώς να εντοπίσουμε σημαντικούς στόχους, ξέρουμε πώς να χτυπήσουμε με ακρίβεια και δυναμικά», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.