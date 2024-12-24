Σύροι Χριστιανοί παρακολούθησαν τις λειτουργίες της παραμονής των Χριστουγέννων την Τρίτη για πρώτη φορά μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, «τεστάροντας» για πρώτη φορά τις δεσμεύσεις των νέων ισλαμιστών ηγετών περί προστασίας των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων της χώρας.

Η λειτουργία τελέστηκε εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας λόγω ανησυχιών για βία κατά χριστιανικών χώρων, με ομάδες ασφαλείας από την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ να φυλάσσουν τον χώρο γύρω από την εκκλησία.

Πλήθος πιστών παρευρέθηκε στη λειτουργία της Εκκλησίας της Παναγίας της Δαμασκού στην πρωτεύουσα της Συρίας.

Ώρες πριν από τη λειτουργία, εκατοντάδες διαδηλωτές στη Δαμασκό είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για την επίθεση σε χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Χάμα στη δυτική-κεντρική Συρία.

Ο Αχμέντ αλ-Σάραα έχει καθησυχάσει τους χριστιανούς και άλλες θρησκευτικές ομάδες ότι θα είναι ασφαλείς υπό τη διοίκηση της HTS.

Παράλληλα, έχει πει σε δυτικούς αξιωματούχους που επισκέπτονται τη χώρα ότι η HTS δεν θα επιδιώξει εκδίκηση εναντίον μελών του πρώην καθεστώτος Άσαντ, ούτε θα καταστείλει οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική μειονότητα. Πολλοί Χριστιανοί ωστόσο δεν έχουν ακόμη πειστεί .

Το κάψιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου ήταν ένα από τα πολλά περιστατικά που στόχευσαν χριστιανούς μετά την πτώση του καθεστώτος.

Στις 18 Δεκεμβρίου, άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην πόλη Χάμα, μπαίνοντας στο κτίριο και προσπαθώντας να καταστρέψουν έναν σταυρό και προκαλώντας φθορές στο νεκροταφείο.



Πηγή: skai.gr

