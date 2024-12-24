Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αϊτή: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε εκδήλωση για την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου δημόσιου νοσοκομείου της χώρας

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν την Τρίτη, καθώς ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας δημοσιογράφων

Αϊτή

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν την Τρίτη, καθώς ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί για μια κυβερνητική συνέντευξη Τύπου στην οποία επρόκειτο να ανακοινωθεί η επαναλειτουργία του μεγαλύτερου δημόσιου νοσοκομείου της Αϊτής, δήλωσε στο Reuters ένας μάρτυρας της επίθεσης.

Ένας δημοσιογράφος και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν στο σημείο, σύμφωνα με τον μάρτυρα του διεθνούς πρακτορείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark