Αϊτή: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε εκδήλωση για την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου δημόσιου νοσοκομείου της χώρας

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν την Τρίτη, καθώς ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί για μια κυβερνητική συνέντευξη Τύπου στην οποία επρόκειτο να ανακοινωθεί η επαναλειτουργία του μεγαλύτερου δημόσιου νοσοκομείου της Αϊτής, δήλωσε στο Reuters ένας μάρτυρας της επίθεσης.

Ένας δημοσιογράφος και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν στο σημείο, σύμφωνα με τον μάρτυρα του διεθνούς πρακτορείου.

