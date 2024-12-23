Οι ηγέτες των εκκλησιών της Συρίας συμβουλεύουν τους Χριστιανούς να περιορίσουν τους εορτασμούς των Χριστουγέννων φέτος, παρά τις διαβεβαιώσεις των ισλαμιστών που μόλις ανέλαβαν την εξουσία ότι είναι ελεύθεροι να ασκούν τη θρησκεία τους.

Οι αυτοεπιβεβλημένοι περιορισμοί υπογραμμίζουν μια από τις κύριες προκλήσεις για τους νέους ισλαμιστές ηγέτες της Συρίας: την εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ μυριάδων μειονοτήτων, όλες πληγωμένες από δεκαετίες βίαιης δικτατορίας και 13 χρόνια ανελέητου εμφυλίου πολέμου.

Ο ντε φάκτο ηγεμόνας Αχμέντ αλ-Σαράα είπε στους χριστιανούς και σε άλλες ομάδες ότι θα είναι ασφαλείς σε μια Συρία που διοικείται από τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), πρώην θυγατρικό της Αλ Κάιντα.

Αν και ο ίδιος ήταν πρώην αρχηγός της σουνιτικής μουσουλμανικής ισλαμιστικής ομάδας, η οποία βλέπει τους Χριστιανούς ως άπιστους, ο Sharaa άφησε γρήγορα τη στολή του τζιχαντιστή για επαγγελματικά κοστούμια. Και είπε στους δυτικούς αξιωματούχους που τον επισκέφθηκαν ότι το HTS δεν θα επιδιώξει εκδίκηση εναντίον του πρώην καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, που προέρχεται κυρίως από την αίρεση των Αλαουιτών, ούτε θα καταστείλει οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική μειονότητα.

Αλλά πολλοί Χριστιανοί δεν έχουν ακόμη πειστεί

Στις 18 Δεκεμβρίου, άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην πόλη Χάμα, εισερχόμενοι στο συγκρότημα και προσπαθώντας να καταστρέψουν έναν σταυρό, και έσπασαν επιτύμβιες πέτρες σε ένα νεκροταφείο, ανέφερε η εκκλησία σε δήλωση. Οι δημοσιογράφοι του Reuters είδαν πολλά SUV να περνούν μέσα από την Μπαμπ Τούμα, μια κατά κύριο λόγο χριστιανική συνοικία της Δαμασκού, εκνευρίζοντας τους κατοίκους αναπαράγοντας έντονα τραγούδια τζιχαντιστών από τα ηχεία τους. Και μια φωτογραφία κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ένα θωρακισμένο όχημα να κινείται σε μια χριστιανική συνοικία με ένα μήνυμα γραμμένο στο μπροστινό παράθυρο: «Η μέρα σας πλησιάζει, ω προσκυνητές του σταυρού».

Ο χριστιανός επίσκοπος Andrew Bahhi της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου είπε ότι το περιστατικό ήταν πολύ ανησυχητικό. Αλλά είπε επίσης ότι, όταν αναφέρθηκε το HTS, ανάγκασαν τον οδηγό να αφαιρέσει την επιγραφή και να ζητήσει συγγνώμη. Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία είπε επίσης ότι η αστυνομία ανακοίνωσε γρήγορα τη σύλληψη των βανδάλων στη Χάμα.

«Η κοινότητα παρακολουθεί για να δει εάν οι ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία είναι πραγματικά αφοσιωμένες στην εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας πολιτών που προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλους», δήλωσε ο Μπαχί. Οι αξιωματούχοι του HTS δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.

Οι ουλές πολέμου είναι βαθιές για τους Χριστιανούς της Συρίας

Προς το παρόν, ο Bahhi είπε ότι έλεγε στους νέους να φροντίζουν οι γυναίκες να ντύνονται σεμνά, να κρατούν τις εικόνες του πατέρα των Χριστουγέννων ή του Αγίου Νικολάου μέσα στους χώρους της εκκλησίας και να αποφεύγουν τη συνήθη διανομή γλυκών στο δρόμο.

Ωστόσο, η θέα πολλών γενειοφόρων ενόπλων ανδρών που περιπολούν στους δρόμους της Δαμασκού, δεν προκαλεί εμπιστοσύνη μεταξύ των χριστιανών που έχουν πληγεί από το πρόσφατο παρελθόν της Συρίας.

Οι ιστορικές εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες της Συρίας περιλαμβάνουν επίσης μουσουλμάνους Κούρδους και Σιίτες - που φοβόντουσαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ότι οποιαδήποτε μελλοντική σουνιτική ισλαμική εξουσία θα έθετε σε κίνδυνο τον τρόπο ζωής τους - καθώς και Σύριους, Έλληνες και Αρμένιους Ορθόδοξους Χριστιανούς και την κοινότητα των Δρούζων.

Η Χριστιανή Εμίλια Καταρίνα έχασε τον μεγαλύτερο γιο και σύζυγό της κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ο γιος της, Φιράς Αζάρ, είχε προετοιμαστεί για τον γάμο του όταν εξαφανίστηκε μετά την κράτηση από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ένα σημείο ελέγχου καθώς κατευθυνόταν στο σπίτι του στις 29 Νοεμβρίου 2012.

Δύο χρόνια αργότερα, η ομάδα ανταρτών Jaish al-Islam βομβάρδισε το κτίριο απέναντι από το σπίτι της, ρίχνοντας σκάγια στο σπίτι της που σκότωσαν τον σύζυγό της και τραυμάτισαν την ίδια και την κόρη της, Mary.

Μετά από τόσες πληγές, η Καταρίνα δεν μπορεί να μην τρέφει βαθιά καχυποψία για τους νέους ηγεμόνες της Συρίας. «Όποτε ακούω έναν ήχο τη νύχτα, πηδάω. Ο φόβος είναι βαθιά ριζωμένος μέσα μας», είπε, καθισμένη κοντά σε ένα πορτρέτο του συζύγου της τυλιγμένο με τη σημαία της Συρίας και κρατώντας μια φωτογραφία του γιου της.

«Η ιδεολογία δεν αλλάζει σε μια ώρα», πρόσθεσε η κόρη της. «Φοβόμαστε αυτή την ιδεολογία».

Λίγο μετά την πτώση του Άσαντ, ένας εκπρόσωπος του HTS συναντήθηκε με τον Μπαχί και άλλους χριστιανούς ηγέτες και τους είπε να μην φοβούνται.

«Αλλά πόσο αληθινός και σοβαρός είναι; Δεν ξέρουμε», είπε ο Bahhi. Ακόμα κι αν οικοδομηθεί εμπιστοσύνη με το HTS, οι Χριστιανοί φοβούνται επίσης ένα μωσαϊκό άλλων ένοπλων ισλαμιστικών μαχόμενων ομάδων.

Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, καθώς ο Μπαχί εκφωνούσε ένα κήρυγμα για τη διατήρηση της πίστης σε δύσκολους καιρούς, δάκρυα κύλησαν στα μάγουλα της Καταρίνα. Σηκώθηκε από τη θέση της για να ανάψει ένα κερί και ψιθύρισε απαλά: «Ίσως ο Θεός απαντήσει στις προσευχές μου και φέρει πίσω τον γιο μου».

Πηγή: reuters.com

