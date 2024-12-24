Η εμπλοκή Βορειοκορεατών στρατιωτών στο πλευρό του ρωσικού στρατού απέναντι στα ουκρανικά στρατεύματα στη ρωσική περιοχή Κουρσκ "δεν είχε σημαντική επίδραση" στην πορεία των μαχών, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το Κίεβο, 12.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες, εκ των οποίων "περίπου 500 αξιωματικοί και τρεις στρατηγοί", βρίσκονται στην περιοχή αυτή που συνορεύει με την Ουκρανία και όπου ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν εδάφη από τον Αύγουστο.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Βόρεια Κορέα έχουν επιβεβαιώσει ποτέ την παρουσία αυτών των δυνάμεων στο πλευρό του ρωσικού στρατού.

"Η συμμετοχή των Βορειοκορεατών στις μάχες δεν είχε σημαντική επίδραση στην κατάσταση. Δεν είναι μεγάλος αριθμός ανδρών", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιεβγκέν Ιερίν, εκπρόσωπος της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού (GUR).

Όπως επεσήμανε, τα βορειοκορεατικά στρατεύματα δεν έχουν εμπειρία στις σύγρονες ανάγκες του πολέμου, κυρίως απέναντι σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είναι παντού στο πεδίο της μάχης, και (τα στρατεύματα αυτά) χρησιμοποιούν "πιο πρωτόγονες τακτικές, που χρονολογούνται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ή την εποχή αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο".

"Ωστόσο μαθαίνουν. Και δεν μπορούμε να υποτιμούμε τον εχθρό. Και μπορούμε να δούμε ότι ήδη λαμβάνουν υπόψη ορισμένα πράγματα στις δραστηριότητές τους", πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την GUR, οι στρατιώτες αυτοί έχουν αναπτυχθεί κυρίως κοντά στις πόλεις Ρούσκαγια Κονοπέλκα, Πλέχοβο και Ουλανόκ στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι σχεδόν 3.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες "σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν" από τότε που συντάχθηκαν στο πλευρό της Ρωσίας. Η Σεούλ από την πλευρά της έκανε λόγο χθες για 1.100 "νεκρούς ή τραυματίες".

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ παρατήρησε επίσης προετοιμασίες που αφήνουν να εννοηθεί ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να ενισχύσει τις στρατιωτιές δυνάμεις της στη Ρωσία, πέραν των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.