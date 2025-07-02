Ο Δαλάι Λάμα, κατά κόσμον Τενζίν Γκιάτσο, έγινε σε ηλικία 2 ετών ο 14ος πνευματικός και πολιτικός ηγέτης των Θιβετανών, καθώς αναγνωρίσθηκε, όπως απαιτεί η βουδιστική παράδοση, ως η μετενσάρκωση του προκατόχου του.

Το 2011 ο Δαλάι Λάμα απαρνήθηκε την πολιτική εξουσία του αξιώματός του, την οποία εμπιστεύθηκε και σε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος εκλέγεται από τη διασπορά.

Καθώς ο Δαλάι Λάμα γίνεται την Κυριακή γίνεται 90 ετών, έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες και οι διαβουλεύσεις για τη διαδοχή του.

Σύγκρουση Κίνας - Θιβέτ για τον επόμενο Δαλάι Λάμα

Το ζήτημα της διαδοχής είναι κρίσιμης σημασίας, επειδή οι Θιβετανοί κατηγορούν την Κίνα, τα στρατεύματα της οποίας κατέλαβαν το Θιβέτ το 1950 για να το μετατρέψουν σε κινεζική επαρχία, θέλει να διορίσει ένα διάδοχο ο οποίος να είναι του χεριού της.

Το Πεκίνο θεωρεί πως ο Δαλάι Λάμα, ο οποίος διέφυγε το 1959 από το Θιβέτ έπειτα από μια αποτυχημένη εξέγερση εναντίον της κινεζικής κυριαρχίας για τον έλεγχο της περιοχής των Ιμαλαΐων, είναι ένας αυτονομιστής. Η Κίνα θέλει να είναι αυτή που θα επιλέξει το διάδοχο του πνευματικού ηγέτη του Θιβέτ.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Δαλάι Λάμα δήλωσε πρόσφατα, στη διάρκεια της εβδομάδας των εορτασμών για τα γενέθλιά του, ότι ο διάδοχός του θα γεννηθεί εκτός Κίνας, στον «ελεύθερο κόσμο» - πιθανότατα στην Ινδία , όπου ζει εξόριστος. και κάλεσε τους ακολούθους του να απορρίψουν οποιονδήποτε επιλεγεί από το Πεκίνο.

Σήμερα, ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ δήλωσε ότι ο μόνος που έχει την εξουσία να ηγηθεί της έρευνας για το διάδοχό του, είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Ίδρυμα Γκαντέν Φοντράνγκ», τον οποίο έχει ιδρύσει για να διατηρήσει και να υποστηρίξει την παράδοση και τον θεσμό του Δαλάι Λάμα.

«Δηλώνω ότι ο θεσμός του Δαλάι Λάμα θα συνεχισθεί», τόνισε ο ηλικιωμένος πνευματικός ηγέτης, , προσθέτοντας πως μόνο το Ίδρυμα Γκαντέν Φοντράνγκ,έχει την εξουσία να αναγνωρίσει τη μελλοντική μετενσάρκωσή του, σε διαβούλευση με τους επικεφαλής των θιβετανικών βουδιστικών παραδόσεων.

«Θα πρέπει να φέρουν σε πέρας τις διαδικασίες της έρευνας και της αναγνώρισης σύμφωνα με την παράδοση ... κανένας άλλος δεν έχει οποιαδήποτε τέτοια εξουσία για να επέμβει στο ζήτημα αυτό», δήλωσε ο Δαλάι Λάμα.

Η αντίδραση του Πεκίνου

«Η διαδοχή του Δαλάι Λάμα, με τη μελλοντική μετενσάρκωσή του, θα πρέπει να εγκριθεί από την κεντρική κυβέρνηση της Κίνας» ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Δαλάι Λάμα.

Σύμφωνα με τον Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, «η διαδοχή του Δαλάι Λάμα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κινεζικούς νόμους και κανονισμούς καθώς και με τις θρησκευτικές τελετουργίες και τις ιστορικές συμβάσεις».

Στο Θιβέτ πιστεύουν ότι οι φωτισμένοι δάσκαλοι ξαναγεννιούνται για να συνεχίσουν το έργο τους. Ο Δαλάι Λάμα λέει πως, πριν πεθάνει, θα συμβουλευτεί ανώτερους μοναχούς και άλλους ειδικούς, ώστε να εντοπιστεί το παιδί — είτε αγόρι είτε κορίτσι — στο οποίο θα μετενσαρκωθεί η επόμενή του ζωή.

«Την υπόλοιπη ζωή μου θα την αφιερώσω στο καλό των άλλων», είπε σε πρόσφατη συγκέντρωση πιστών του, που προσεύχονταν για να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα. Και πρόσθεσε: «Θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μιλήσουμε για τη συνέχεια του θεσμού των Δαλάι Λάμα».

