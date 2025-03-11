Δαλάι Λάμα: Ο διάδοχός μου θα γεννηθεί εκτός Κίνας, «στον ελεύθερο κόσμο»

Βέβαιος πως ο διάδοχός του θα γεννηθεί εκτός Κίνας, είναι ο πνευματικός ηγέτης του θιβετιανού βουδισμού, Δαλάι Λάμα, ο οποίος έγραψε για την μετενσάρκωση του σε νέο βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Η τοποθέτησή αυτή, όπως αναφέρει η Guardian, αυξάνει το διακύβευμα πως θα συνεχιστεί η διαμάχη με το Πεκίνο για τον έλεγχο της περιοχής των Ιμαλαΐων, από την οποία ο Δαλάι Λάμα έφυγε πριν από έξι και πλέον δεκαετίες.

Οι Θιβετιανοί σε όλο τον κόσμο θέλουν ο θεσμός του Δαλάι Λάμα να συνεχιστεί και μετά τον θάνατο του 89χρονου, γράφει ο ίδιος στο βιβλίο Voice for the Voiceless, το οποίο είδε από το Reuters λίγο πριν κυκλοφορήσει.

Είναι η πρώτη φορά που ο Δαλάι Λάμα λέει πως θα υπάρξει διάδοχός του και μάλιστα, στον «ελεύθερο κόσμο», δηλαδή εκτός της Κίνας. Προηγουμένως είχε πει μόνο πως θα μπορούσε να μετενσαρκωθεί εκτός του Θιβέτ, ενδεχομένως στην Ινδία, όπου ζει εξόριστος.

«Δεδομένου ότι ο σκοπός μιας μετενσάρκωσης είναι να συνεχίσει το έργο του προκατόχου, ο νέος Δαλάι Λάμα θα γεννηθεί στον ελεύθερο κόσμο, έτσι ώστε η παραδοσιακή αποστολή του Δαλάι Λάμα -δηλαδή να είναι η φωνή της παγκόσμιας συμπόνιας, ο πνευματικός ηγέτης του θιβετιανού βουδισμού και το σύμβολο του Θιβέτ που ενσαρκώνει τις προσδοκίες του θιβετιανού λαού- να συνεχιστεί», γράφει.

Ο Tenzin Gyatso, ο 14ος Δαλάι Λάμα, διέφυγε σε ηλικία 23 ετών στην Ινδία μαζί με χιλιάδες άλλους Θιβετιανούς το 1959 μετά από μια αποτυχημένη εξέγερση κατά της εξουσίας των κομμουνιστών του Μάο Τσετούνγκ.

Το Πεκίνο επιμένει ότι θα επιλέξει τον διάδοχό του, αλλά ο Δαλάι Λάμα έχει πει ότι οποιοσδήποτε διάδοχος οριστεί από την Κίνα δεν θα είναι σεβαστός.

Ενδεικτικό της διαμάχης τους είναι πως η Κίνα χαρακτήρισε τον Δαλάι Λάμα, ο οποίος κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 1989 για τη διατήρηση του θιβετιανού αγώνα, ως «αυτονομιστή».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το βιβλίο, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι ο Δαλάι Λάμα «είναι ένας πολιτικός εξόριστος που ασχολείται με αντι-κινεζικές αυτονομιστικές δραστηριότητες υπό τον μανδύα της θρησκείας. Όσον αφορά το ζήτημα του Θιβέτ, η θέση της Κίνας είναι συνεπής και σαφής. Αυτό που λέει και κάνει ο Δαλάι Λάμα δεν μπορεί να αλλάξει το αντικειμενικό γεγονός της ευημερίας και της ανάπτυξης του Θιβέτ».

Το Πεκίνο ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι ελπίζει ότι ο Δαλάι Λάμα θα «επιστρέψει στο σωστό δρόμο» και ότι είναι ανοιχτοί να συζητήσουν το μέλλον του, εάν πληροί όρους όπως η αναγνώριση ότι το Θιβέτ και η Ταϊβάν είναι αναφαίρετα μέρη της Κίνας, των οποίων η μόνη νόμιμη κυβέρνηση είναι αυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Η θιβετιανή παράδοση υποστηρίζει ότι η ψυχή ενός ανώτερου βουδιστή μοναχού μετενσαρκώνεται στο σώμα ενός παιδιού μετά το θάνατό του. Ο σημερινός Δαλάι Λάμα αναγνωρίστηκε ως μετενσάρκωση του προκατόχου του όταν ήταν 2 ετών.

Ο Δαλάι Λάμα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδοχή του γύρω στα 90ά γενέθλιά του τον Ιούλιο, γράφει ότι η πατρίδα του παραμένει «στη μέγγενη της καταπιεστικής κομμουνιστικής κινεζικής εξουσίας» και ότι η εκστρατεία για την ελευθερία του θιβετιανού λαού θα συνεχιστεί «ό,τι κι αν συμβεί», ακόμη και μετά το θάνατό του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.