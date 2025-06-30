Ο Δαλάι Λάμα, που φέτος γίνεται 90 χρονών, θα μιλήσει αυτή την εβδομάδα σε μια μεγάλη τριήμερη συνάντηση βουδιστών μοναχών και δασκάλων. Οι πιστοί του περιμένουν να ακούσουν από εκείνον πώς σχεδιάζει τη διαδοχή του – θέμα που σίγουρα θα ενοχλήσει το Πεκίνο.

Η Κίνα θεωρεί τον Δαλάι Λάμα «αυτονομιστή» και έχει πει ότι εκείνη θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος Δαλάι Λάμα. Εκείνος, όμως, ξεκαθάρισε πως ο διάδοχός του θα γεννηθεί εκτός Κίνας και κάλεσε τους Θιβετιανούς να μη δεχτούν καμία επιλογή που θα κάνει το Πεκίνο.

Στο Θιβέτ πιστεύουν ότι οι φωτισμένοι δάσκαλοι ξαναγεννιούνται για να συνεχίσουν το έργο τους. Ο Δαλάι Λάμα λέει πως, πριν πεθάνει, θα συμβουλευτεί ανώτερους μοναχούς και άλλους ειδικούς, ώστε να εντοπιστεί το παιδί — είτε αγόρι είτε κορίτσι — στο οποίο θα μετενσαρκωθεί η επόμενή του ζωή.

«Την υπόλοιπη ζωή μου θα την αφιερώσω στο καλό των άλλων», είπε σε πρόσφατη συγκέντρωση πιστών του, που προσεύχονταν για να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα. Και πρόσθεσε: «Θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μιλήσουμε για τη συνέχεια του θεσμού των Δαλάι Λάμα».

Επίσης, έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να μετενσαρκωθεί ξανά στην Ινδία, όπου ζει σήμερα εξόριστος κοντά στην Νταραμσάλα· εκεί, όταν ήταν μόλις δύο ετών, αναγνωρίστηκε ως μετενσάρκωση του προκατόχου του.

Η Dolma Tsering Teykhang, υπεύθυνη στο θιβετιανό κοινοβούλιο της εξορίας, εξηγεί ότι πρέπει ο κόσμος να ακούσει απευθείας τον Δαλάι Λάμα για τη διαδοχή, γιατί η Κίνα «προσπαθεί να βάλει κανόνες για να ελέγξει όλη τη διαδικασία». «Θέλει να πάρει τον θεσμό στα χέρια της για τους δικούς της πολιτικούς σκοπούς», λέει – ενώ οι Θιβετιανοί επιμένουν πως η επόμενη ενσάρκωση είναι σημαντική όχι μόνο για το Θιβέτ, αλλά για όλη την ανθρωπότητα.

Ο κορυφαίος πνευματικός του Θιβέτ, Thupten Ngodup, αναφέρει ότι συνήθως δεν μιλάνε για τη μετενσάρκωση ενός ζωντανού μοναχού· τώρα όμως είναι διαφορετικά, γιατί «η κινεζική κυβέρνηση παρεμβαίνει».

Το Πεκίνο δήλωσε τον Μάρτιο ότι ο Δαλάι Λάμα είναι πολιτικός εξόριστος «χωρίς δικαίωμα να εκπροσωπεί τον θιβετιανό λαό», και πως θα συζητήσει το μέλλον του μόνο αν αναγνωρίσει την κινεζική κυριαρχία σε Θιβέτ και Ταϊβάν – πρόταση που οι Θιβετιανοί στην εξορία έχουν ήδη απορρίψει.

Η συνάντηση αυτή την εβδομάδα είναι η πρώτη από το 2019 και θα μαζέψει πάνω από 100 θιβετιανούς βουδιστές ηγέτες. Θα προβληθεί βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Δαλάι Λάμα και αναμένεται να παραστεί και ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ.

Ο ίδιος θα προσευχηθεί μαζί τους στις 5 Ιουλίου και θα μιλήσει στα γενέθλιά του την επόμενη μέρα για περίπου μισή ώρα. Αναμένεται να έρθουν και Ινδοί αξιωματούχοι, όπως ο Kiren Rijiju.

Οι Θιβετιανοί προσεύχονται να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα, ειδικά μετά την εγχείρηση στο γόνατο στις ΗΠΑ. Ο Δαλάι Λάμα έχει πει πως μπορεί να φτάσει μέχρι τα 110, αν και ο προηγούμενος πέθανε στα 58.

Υπάρχει μάλιστα ένας μηχανισμός στη θιβετιανή κυβέρνηση εξορίας για να συνεχίσει το έργο της όταν ο Δαλάι Λάμα δεν θα είναι πια μαζί τους· υπεύθυνο γι’ αυτό είναι το ίδρυμα Gaden Phodrang, που ίδρυσε ο ίδιος το 2015 με τους στενούς του συνεργάτες.

Η Dolma και άλλοι αξιωματούχοι τονίζουν πως ο Δαλάι Λάμα προετοιμάζει τον λαό του για την ώρα που δεν θα είναι πια εδώ, ειδικά από τότε που το 2011 παραχώρησε την πολιτική του εξουσία σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, τερματίζοντας μια παράδοση 368 ετών που συνδύαζε πνευματική και κοσμική ηγεσία.

«Έχει έρθει με ανθρώπινη μορφή και εμείς πρέπει να δεχτούμε πως θα υπάρξει στιγμή που δεν θα είναι μαζί μας», λέει η Teykhang. «Μας έχει προετοιμάσει γι’ αυτό, μας έκανε να ζούμε σαν να μην είναι εκεί».



