Αραγτσί: Ο αμερικανικός βομβαρδισμός προκάλεσε «σοβαρή ζημιά» στο Φορντό

Ο αμερικανικός βομβαρδισμός της σημαντικής ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης του Φορντό προκάλεσε «σοβαρή και βαριά ζημιά» στην εγκατάσταση, παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί στο Φορντό. Τούτου λεχθέντος, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρή και βαριά ζημιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες, Τρίτη.

«Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν... προχωρεί αυτή τη στιγμή σε αξιολόγηση και εκτιμήσεις και η σχετική έκθεση θα υποβληθεί στην κυβέρνηση».

Υποκλαπείσες ιρανικές επικοινωνίες φάνηκαν να υποβαθμίζουν την έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε από τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε την Κυριακή η Washington Post, επικαλούμενη τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν διαβαθμισμένες πληροφορίες που κυκλοφορούν στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως τα πλήγματα «εξάλειψαν πλήρως και εντελώς» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όμως Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι θα χρειαστεί χρόνος για την πλήρη αξιολόγηση της ζημιάς που προκλήθηκε από τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα καθυστερήσει λόγω της επίθεσης, αλλά δεν υπέστη καθοριστικό πλήγμα.

