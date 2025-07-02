Μασκ: Εκθειάζει (τώρα) τον Τραμπ για την εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα

Κινήσεις επαναπροσέγγισης από τον Ίλον Μασκ προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ; Ο δισεκατομμυριούχος εξήρε τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι έπεισε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα.

Ίλον Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκαν εκ νέου με σφοδρότητα την Τρίτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί τον Μασκ ότι θα του κόψει τις επιδοτήσεις και «θα τον στείλει σπίτι του».

«Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι (Credit where credit is due). Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλύσει με επιτυχία αρκετές σοβαρές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο» δήλωσε την Τρίτη ο μεγιστάνας στο X, παραθέτοντας το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ για την εκεχειρία, στην οποία πάντως δεν έχει συμφωνήσει ακόμα η Χαμάς.

Credit where credit is due. @realDonaldTrump has successfully resolved several serious conflicts around the world. pic.twitter.com/0EyHHy5Gfo — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2025

«VOX POPULI VOX DEI»

Την Τρίτη ο Μασκ ουσιαστικά ανακοίνωσε νέο κόμμα. «VOX POPULI VOX DEI» [Φωνή λαού, Φωνή Θεού] ανέφερε στα λατινικά ο μεγιστάνας, καρφιτσώνοντας το μήνυμά του στο X, και παραθέτοντας τη δημοσκόπηση που είχε κάνει στις αρχές Ιουνίου με την οποία το 80% όσων ψήφισαν θέλουν νέο κόμμα στις ΗΠΑ που θα αντιπροσωπεύει το κέντρο. Ωστόσο, το μήνυμά του αυτό, παρότι δεν έχει διαγραφεί, έχει πλέον ξεκαρφιτσωθεί από τον Μασκ και δεν φαίνεται πια πρώτο στον τοίχο του.

VOX POPULI

VOX DEI



80% voted for a new party https://t.co/JkeOlG7Kl4 — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025

Πηγή: skai.gr

