COVID-19: Νέα παραλλαγή του κορονοϊού «εξαπλώνεται» στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αυξάνονται τα κρούσματα Κόσμος 15:21, 04.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι αρμόδιοι λένε ότι παρακολουθούν «στενά» την κατάσταση, καθώς τα ποσοστά των κρουσμάτων COVID συνεχίζουν να αυξάνονται