Σφοδρές βροχοπτώσεις στη Σλοβενία - Εκκενώθηκαν περιοχές, διακοπές στην ηλεκτροδότηση (Φωτογραφίες, βίντεο)

Κατακλυσμιαίες βροχές, «βιβλικών» διαστάσεων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρωγής, έπληξαν σήμερα την βόρεια και δυτική Σλοβενία, προκαλώντας προβλήματα στις μεταφορές, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και εκκενώσεις περιοχών.

#Domžale near #Ljubljana , #Slovenia , flood wave, severe rise of river levels. mudslides, heavy rain. pic.twitter.com/bvBCZpqNPh

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Σλοβενίας εξέδωσε προειδοποίηση για εκτεταμένες πλημμύρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι σφοδρές βροχοπτώσεις, που αναμένεται να επεκταθούν νοτιότερα στην γειτονική Κροατία και την Βοσνία,, θα διαρκέσουν ακόμη τουλάχιστον 24 ώρες.

Τα σωστικά συνεργεία αγωνίζονται για να φθάσουν στις πλημμυρισμένες περιοχές και υπάρχει έκκληση για την διάθεση φουσκωτών σκαφών σε περιοχές όπου οι δρόμοι έχουν αποκλεισθεί και θεωρούνται απροσπέλαστοι λόγω κατολισθήσεων.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών διάσωσης σε περιοχή της βόρειας Σλοβενίας δήλωσε ότι το ύψος του νερού φθάνει τα 2 μέτρα. «Τέτοιες πλημμύρες δεν έχουμε δει όχι εδώ και 500, αλλά 1.000 χρόνια», είπε.

As #ARSO reported, Helicopter rescue during immense floods in #Slovenia, #ŠkofjaLoka. Several people are missing. pic.twitter.com/MvNJ4TDJFw