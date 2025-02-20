CNN: Τα μεγαλύτερα ψέματα του Τραμπ τον πρώτο μήνα στην εξουσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε με ταχύτατο ρυθμό τον πρώτο μήνα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό προχώρησε σε ψευδείς αναφορές, υπογραμμίζει σε ανάλυσή του το CNN.

Το δημοσίευμα συγκεκριμένα κάνει λόγο για τις δηλώσεις του σημειώνοντας πως είναι γεμάτες «υπερβολές και επινοήματα».

Η ιστορία των προφυλακτικών για τη Χαμάς

Όταν η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, ανακοίνωσε στην πρώτη της επίσημη ενημέρωση ότι ο Τραμπ είχε «μπλοκάρει» ένα σχέδιο δαπανών 50 εκατομμυρίων δολαρίων «για τη χρηματοδότηση προφυλακτικών στη Γάζα», ήταν αμέσως σαφές ότι ο ισχυρισμός ήταν εξαιρετικά αμφίβολος σημειώνει το CNN αναφέροντας πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε στοιχεία που να το τεκμηριώνουν. Ωστόσο, ο Τραμπ όχι μόνο επανέλαβε τον αριθμό των 50 εκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη μέρα, αλλά πρόσθεσε τον ισχυρισμό ότι τα προφυλακτικά ήταν «για τη Χαμάς». Στη συνέχεια, μέρες αφότου έγινε φανερό ότι ο αριθμός των 50 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν καθαρή μυθοπλασία, τον «φούσκωσε» στα «100 εκατομμύρια δολάρια».

Η κατηγορία σε βάρος της Ουκρανίας για την έναρξη του πολέμου

Η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία όταν εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο, την Τρίτη, όταν ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς των Ουκρανών για τον αποκλεισμό τους από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, κατηγόρησε ψευδώς την Ουκρανία ότι ξεκίνησε τον πόλεμο λέγοντας: «Δεν έπρεπε να τον ξεκινήσετε ποτέ. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία».

Μία προπαγάνδα τύπου Κρεμλίνου, αυτή τη φορά από τον πρόεδρο των Η.Π.Α, υπογραμμίζει η ανάλυση του CNN.

Το θέμα της ιθαγένειας και τα δικαιώματα εκ γεννήσεως

Ο Τραμπ δήλωσε κάτι που θα μπορούσε να είχε φανεί ως εύλογο σκεπτικό στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από την ιθαγένεια που προέρχεται από το δικαίωμα γεννήσεως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, είναι η μόνη χώρα που έχει ιθαγένεια με δικαίωμα εκ γεννήσεως.

Μόνο που αυτό δεν ισχύει όπως τόνισε το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης όταν ο Τραμπ έκανε τον ίδιο ισχυρισμό ως πρόεδρος το 2018 και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και του Μεξικού, χορηγούν επίσης υπηκοότητα σε άτομα που γεννήθηκαν στο έδαφός τους.

Πηγή: skai.gr

