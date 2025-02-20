Ισραήλ: «Η Χαμάς είναι μια αίρεση θανάτου»

«Αίρεση θανάτου» χαρακτήρισε η ισραηλινή κυβέρνηση τη Χαμάς, καθώς το σκηνικό που έστησε σήμερα το παλαιστινιακό κίνημα για την παράδοση των σορών τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Η Χαμάς παρέδωσε σήμερα τις σορούς του μωρού Κφιρ Μπίμπας, του 4χρονου αδερφού του Αριελ, των δύο μικρότερων ομήρων της επίθεσης της 27ης Οκτωβρίου, της μητέρας τους Σίρι και του ομήρου Οντέντ Λίφσιτς κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου μήνα.

«Η Χαμάς δεν είναι κίνημα αντίστασης, η Χαμάς είναι μια αίρεση θανάτου που δολοφονεί, βασανίζει και παρελαύνει με πτώματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Νταβίντ Μένσερ σε συνέντευξη Τύπου.

Πριν την παράδοση των σορών στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού σε ζωντανή αναμετάδοση από τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προηγουμένως πάνω σε μια εξέδρα είχαν τοποθετηθεί τέσσερα φέρετρα, καθένα από τα οποία έφερε τη φωτογραφία ενός ομήρου.

Έντονη ήταν η αντίδραση πολλών κυβερνήσεων όπως και του ΟΗΕ στην κίνηση αυτή της Χαμάς.

H περιφορά των σορών στη Γάζα είναι αποτρόπαιη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.