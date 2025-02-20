Κύπριος ΥΠΕΞ: Βούληση να συνδράμει σε μία θετική προοπτική για τη Συρία

Τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει σε μία θετική προοπτική για τη Συρία, μετέφερε σήμερα από τη Δαμασκό ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος στην ηγεσία της μεταβατικής συριακής κυβέρνησης, ενώ αναφέρθηκε σε «ενθαρρυντικά αποτελέσματα» από τις συναντήσεις που είχε.

Ο Κόμπος έφτασε στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό γύρω στις 13:00 τοπική ώρα όπου τον υποδέχτηκε ο Σύρος ομόλογός του Άσαντ αλ Σιμπάνι.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκε έπειτα με τον Σύρο μεταβατικό πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα.

Σε δηλώσεις του μετά τη δίωρη συνάντηση, ο Κόμπος είπε ότι σκοπός της επίσκεψής του στη Δαμασκό «ήταν να εκφράσουμε τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει με μία θετική ατζέντα, σε μία θετική προοπτική για τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, τόσο στο διμερές επίπεδο όσο και εντός της ΕΕ».

«Οι σχέσεις είναι βαθιές, ιστορικές και ο σκοπός μας είναι να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε στη μετάβαση της Συρίας ώστε να επιστρέψει στη διεθνή κοινότητα ως πλήρες μέλος, με τη νομιμοποίηση, η οποία αναμένεται και απαιτείται», σημείωσε. Αυτό βέβαια, συνέχισε, «προϋποθέτει να υπάρχουν οι βασικές αρχές της καλής γειτονίας, ο σεβασμός στην εδαφική ακεραιότητα και στην κυριαρχία των κρατών».

«Τα αποτελέσματα είναι σήμερα θετικά, ενθαρρυντικά, είναι όμως ένα πρώτο βήμα από το οποίο θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε για τον σκοπό τον οποίο προανέφερα», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν έχουν εκφραστεί κάποιες ιδέες από τη συριακή πλευρά ως προς το πώς θα μπορούσε να συνεισφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Κύπριος υπουργός ανέφερε ότι «έχουμε κάνει μια εκτενή συζήτηση», σημειώνοντας πως αυτή αφορά τόσο στο διμερές επίπεδο από άποψης επενδυτικού ενδιαφέροντος, ζητήματα που έχουν να κάνουν με συνδρομή εντός της ΕΕ, όσο και σε επίπεδο τεχνοκρατικής βοήθειας και σε πολιτικό επίπεδο. «Υπάρχει θετική βούληση και ανταπόκριση εξ’ ου και η πρόσκληση για τη σημερινή συνάντηση», είπε, προσθέτοντας πως «προσδοκούμε μια εποικοδομητική συνέχεια αυτής της προσπάθειας».

Σημειώνοντας ότι η Συρία είναι μια γειτονική χώρα, ο υπουργός είπε ότι η ασφάλεια, η σταθερότητά της και η πρόοδός της είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και αφορά και την Κυπριακή Δημοκρατία, «και ως εκ τούτου, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια, πάντα στο πλαίσιο βέβαια της αμοιβαιότητας, των κοινών συμφερόντων και του κοινού ενδιαφέροντος για την ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.