Προβληματίζει το αίτημα της Ρωσίας για αποχώρηση του ΝΑΤΟ από Ανατολική Ευρώπη

Η Ρωσία ζήτησε από τις ΗΠΑ αποχώρηση του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη, υποστηρίζει η Ρουμανία.

Το αίτημα της Μόσχας κατά τις συνομιλίες στο Ριάντ απορρίφθηκε, αλλά οι σύμμαχοι φοβούνται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε εν τέλει να υποχωρήσει.

Ειδικότερα, η Ρωσία φαίνεται πως βρήκε αφορμή, τον πρώτο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ώστε να απαιτήσει την απόσυρση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, προκαλώντας ανησυχία στις ευρωπαϊκές χώρες για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση Τραμπ να συναινέσει προκειμένου να υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Cristian Diaconescu, επικεφαλής των αξιωματούχων του Ρουμάνου προέδρου και σύμβουλος για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια, δήλωσε την Τετάρτη ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία απέρριψε το αίτημα της Μόσχας.

Πρόσθεσε όμως ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις πως η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τελικά αυτή την παραχώρηση στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Από όσο καταλαβαίνω, η κατάσταση μπορεί να αλλάζει από ώρα σε ώρα ή από μέρα σε μέρα», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Antena3, αναφερόμενος στην καυστική κριτική του Ντόναλντ Τραμπ στον Ουκρανό ηγέτη και τις παραχωρήσεις του προς τη Ρωσία ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

Τόνισε δε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες στο Ριάντ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα «απέτυχε να πείσει τους Αμερικανούς» για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και ότι περαιτέρω επισκέψεις των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα θα επιδιώξουν να πείσουν τον Τραμπ να μην ενδώσει σε αυτό το αίτημα.

Ωστόσο, οι παραχωρήσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα, εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ προς τη Μόσχα- από τον αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, έως την υπόσχεση για εξομάλυνση των σχέσεων των ΗΠΑ με τη Ρωσία - βάζουν τις κυβερνήσεις του ανατολικού μπλοκ της συμμαχίας «στα κάρβουνα» όσον αφορά προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Ανώτερος αξιωματούχος των χωρών αυτών είπε στους Financial Times πως δεν ήταν σίγουροι ότι το μήνυμά τους είχε περάσει.

«Έχουμε ενημερώσει εκτενώς την Ουάσιγκτον σε διάφορα επίπεδα μα δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει στον Τραμπ. Επομένως, ο κίνδυνος και η ανησυχία παραμένει όσον αφορά το ενδεχόμενο η Ρωσία να ξεγελά τις ΗΠΑ» είπε χαρακτηριστικά λαμβάνοντας υπ' όψιν το σενάριο η Ουκρανία να χρησιμοποιηθεί ως «μοχλός πίεσης» για αυτόν τον σκοπό.

Ο Ρώσος πρόεδρος επιδιώκει εδώ και καιρό να αυξήσει την επιρροή της χώρας του στην Ανατολική Ευρώπη βάση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σοβιετική Ένωση στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στην ειρηνευτική διάσκεψη στη Γιάλτα.

Η απόσυρση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από χώρες του πρώην σοβιετικού και κομμουνιστικού μπλοκ που προσχώρησαν στη συμμαχία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα του Πούτιν προς τις ΗΠΑ προτού ξεκινήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022.

Ο Τραμπ ανησύχησε περαιτέρω τους συμμάχους όταν επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η προσπάθεια της ίδιας της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ήταν ο λόγος της εισβολής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε επίσης αυτή την εβδομάδα τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy ως «δικτάτορα χωρίς εκλογές» - προειδοποιώντας τον ότι θα μπορούσε να χάσει σύντομα τη χώρα του εάν δεν συμφωνήσει για ειρήνη, αποκλείοντας τις ευρωπαϊκές χώρες από τις πρόωρες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ρουμάνος Πρόεδρος Ilie Bolojan συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του Emmanuel Macron στο Παρίσι την Τετάρτη και δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις επαφές τους με τις ΗΠΑ θα τονίσουν την ανάγκη συμμετοχής σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ασφαλείας επηρεάζουν την περιοχή, είπε ο Diaconescu.

Η τρέχουσα κατάσταση ήταν «εξαιρετικά περίπλοκη και σοβαρή».

«Μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι θα παλέψουμε μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε αυτό να μη συμβεί».

Προειδοποίησε τις νεότερες γενιές Ευρωπαίων που δεν είχαν βιώσει ποτέ τη ζωή πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα ότι αυτή η στιγμή θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια επιστροφή στις «πύλες της κόλασης».

«Ουρές για βενζίνη, φτώχεια, γυναίκες που πεθαίνουν στα νοσοκομεία, άνθρωποι που δεν έχουν θέρμανση». . .τηλεοπτική προπαγάνδα και διθύραμβοι για τον ανώτατο ηγέτη. Αυτό σημαίνει Γιάλτα».

Ο Sandu-Valentin Mateiu, Ρουμάνος αμυντικός αναλυτής, πρώην διοικητής του ναυτικού και αξιωματικός των πληροφοριών, είπε ότι η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι.

«Η Ευρώπη γνωρίζει το μάθημα του 1938», υποστήριξε αναφερόμενος στο σύμφωνο του Μονάχου που έδωσε στον Αδόλφο Χίτλερ μέρος της Τσεχοσλοβακίας, αλλά απέτυχε να σταματήσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ήπειρος δε θα επιτρέψει άλλη υπονόμευση των ρυθμίσεων ασφαλείας της, είπε.

«Η Ευρώπη θα σταθεί όρθια», πρόσθεσε αναλύοντας ακόμη και το «χειρότερο σενάριο» του οι ΗΠΑ να αποσύρουν τις εγγυήσεις ασφαλείας τους.

Σύμφωνα με το Mateiu, υπάρχει η παλιά ρωσική ιδέα του να «βγουν από το πλάνο» της ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας οι ΗΠΑ και η τύχη των Ανατολικοευρωπαίων να αφεθεί «στα χέρια» της Ρωσίας.

«Μέχρι τώρα η απάντηση των ΗΠΑ ήταν όχι — αλλά είμαι πεπεισμένος ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για αυτό. Αυτή ήταν η στρατηγική τους, η κύρια πολιτική τους μετά την άνοδο του Πούτιν στην εξουσία».

Η κυβέρνηση της Βαρσοβίας μέχρι στιγμής επιμένει ότι δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται ότι ο Τραμπ θα εγκαταλείψει την Πολωνία, ενώ προτρέπει τους Ευρωπαίους εταίρους της να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Τραμπ να ενισχύσουν τις αμυντικές δαπάνες της ηπείρου.

Ο υπουργός Άμυνας Władysław Kosiniak-Kamysz δήλωσε την Τετάρτη ότι «η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων είναι ένα σενάριο που η Πολωνία δεν εξετάζει».

Αλλά ο χειρισμός των συνομιλιών με τη Ρωσία από τον Τραμπ έχει αναστατώσει την πολωνική πολιτική ενόψει των προεδρικών εκλογών τον Μάιο και προβληματίζοντας ιδιαιτέρως τους δεξιούς πολιτικούς που από καιρό ισχυρίζονται ότι είναι ένθερμοι αντίπαλοι της Ρωσίας καθώς και ισχυροί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον.

«Αυτό σημαίνει πλέον περισσότερο Γιάλτα για την Ουκρανία παρά για την Πολωνία, αλλά γνωρίζουμε ότι αν ο Τραμπ μπορέσει να πουλήσει την Ουκρανία στη Ρωσία, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο με τις χώρες της Βαλτικής ή την Πολωνία, δυστυχώς», δήλωσε ο Bartosz Rydliński, επίκουρος καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Cardinal Stefan Wyszyński, στη Βαρσοβία.

