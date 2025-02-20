Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας πρέπει να «προσαρμοστεί» στη νέα πραγματικότητα, συμφώνησαν ο Βρετανός υπουργός άμυνας Τζον Χίλι και ο Νορβηγός ομόλογός του, Τορ Σάντβικ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρώτου στη σκανδιναβική χώρα.

Όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου, οι δύο χώρες ξεκινούν εργασίες για μια νέα αμυντική συμφωνία για την «ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Στόχος είναι να «φθάσουμε σε υψηλότερο επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες» και των δύο πλευρών αλλά και να προστατευθούν οι «κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές».

Ο Χίλι είπε ακόμη ότι τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Νορβηγία θα εντείνουν περαιτέρω τη στήριξη προς την Ουκρανία. «Η Ουκρανία εξακολουθεί να μάχεται», τόνισε.

Απαντώντας δε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Βρετανός υπουργός άμυνας σημείωσε ότι «αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε επειδή η Ρωσία εισέβαλε στο έδαφος ενός κυρίαρχου κράτους. Αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται γιατί οι Ουκρανοί πολεμούν με μεγάλο θάρρος - στρατιώτες και πολίτες. Και αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σήμερα εάν ο πρόεδρος Πούτιν απέσυρε τα στρατεύματά του από την Ουκρανία».

Απάντησε ότι είναι προς το συμφέρον τόσο των ΗΠΑ όσο και των υπόλοιπων συμμάχων «το τέλος αυτού του πολέμου στην Ουκρανία και ένα ισχυρό, ενοποιημένο ΝΑΤΟ».

«Αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματά μας και το έχουμε συζητήσει με τους Αμερικανούς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», είπε.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, εκφράσει τη στήριξή του στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Τετάρτης, τονίζοντας πως είναι «ο δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ επισήμανε ότι είναι απολύτως λογικό να ανασταλούν οι εκλογές εν μέσω πολέμου, σημειώνοντας πως «το ίδιο έκανε και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο». Παράλληλα, επανέλαβε την υποστήριξή του στις «προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και την αποτροπή μελλοντικής επίθεσης από τη Ρωσία».

