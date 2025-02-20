Λούλα: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να παρουσιάζεται ως «αυτοκράτορας του κόσμου»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κατηγόρησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να παρουσιάζεται ως «αυτοκράτορας του κόσμου», ζητώντας του να «σεβαστεί την κυριαρχία» των χωρών.

«Η δημοκρατία που επικράτησε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είναι μια παράμετρος και ένα παράδειγμα της καλύτερης διακυβέρνησης που είχαμε τα τελευταία 70 χρόνια, αλλά (ο Τραμπ), με τον τρόπο που ενεργεί προσπαθεί να παρουσιάζεται ως αυτοκράτορας του κόσμου», είπε ο Λούλα σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο πρόεδρος της λατινοαμερικάνικης χώρας τόνισε επίσης ότι οι δασμοί Τραμπ ενδέχεται να προκαλέσουν υψηλότερο πληθωρισμό, επικρίνοντας τις εμπορικές πολιτικές του Ρεπουμπλικανού ένοικου του Λευκού Οίκου. Ο Λούλα επανέλαβε ότι θα υπάρξουν αμοιβαία μέτρα αν ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρήσει με την επιβολή δασμών στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. «Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει άνοδο του πληθωρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.

Αναφερόμενος παράλληλα στον προκάτοχό του Ζαΐρ Μπολσονάρου και στις βάρος του κατηγορίες που απαγγέλθηκαν την Τρίτη για απόπειρα πραξικοπήματος, ο Λούλα δήλωσε ότι αν ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος κριθεί ένοχος σε αυτές τις κατηγορίες, θα πρέπει να φυλακιστεί.

«Οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές», τόνισε ο Λούλα. «Αν αποδειχθούν αληθινές, ο μόνος τρόπος είναι να συλληφθεί αυτός και άλλοι εμπλεκόμενοι. Προφανώς, θα έχουν δικαίωμα υπεράσπισης, αλλά αν αποδειχθεί, δεν υπάρχει άλλη λύση από το να τους καταδικάσουν», δήλωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.

Η βραζιλιάνικη εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Μπολσονάρου, του υποψηφίου αντιπροέδρου του και άλλων 33 υπόπτων. Κατηγορούνται ότι «υποκίνησαν και εκτέλεσαν ενέργειες που αντίκεινται στις τρεις εξουσίες του δημοκρατικού κράτους δικαίου».

Το κατηγορητήριο υποβλήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, που θα πρέπει τώρα να αποφασίσει αν θα κινηθεί διαδικασία ή όχι. Το κείμενο διευκρινίζει πως ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται για σχέδιο «πραξικοπήματος», «απόπειρα βίαιης κατάλυσης» του δημοκρατικού πολιτεύματος και σύσταση και συμμορία που ήταν μάλιστα «ένοπλη».

Σε περίπτωση διεξαγωγής δίκης, ο Μπολσονάρου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο, σε περίπτωση που κριθεί ένοχος, να του επιβληθεί ποινή 12 ως 40 ετών κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

