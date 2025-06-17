Λογαριασμός
Κάγια Κάλας: Δεν μπορούμε να είμαστε επιεικείς όταν το Ιράν επιταχύνει το πυρηνικό του πρόγραμμα

Η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να ανησυχεί για ενδεχόμενο κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Κάγια Κάλας

Δυναμικό μήνυμα προς την κατεύθυνση της εύρεσης διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση Ιράν και Ισραήλ, έστειλε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ζωντανή συνέντευξη Τύπου, η Κάλας τόνισε:

«Συμφωνήσαμε όλοι στην επείγουσα ανάγκη για αποκλιμάκωση, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα και η διπλωματία είναι η λύση για να το αποτρέψουμε αυτό και η ΕΕ θα διαδραματίσει τον ρόλο της», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ.

Η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να ανησυχεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στον διάλογο.

Η Κάλας επανέλαβε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο ως μεσολαβητής, προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύρραξη στην περιοχή.

Ωστόσο, τόνισε: «Δεν μπορούμε να είμαστε επιεικείς όταν το Ιράν επιταχύνει το πυρηνικό του πρόγραμμα»

