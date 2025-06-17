Δυναμικό μήνυμα προς την κατεύθυνση της εύρεσης διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση Ιράν και Ισραήλ, έστειλε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ζωντανή συνέντευξη Τύπου, η Κάλας τόνισε:
«Συμφωνήσαμε όλοι στην επείγουσα ανάγκη για αποκλιμάκωση, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα και η διπλωματία είναι η λύση για να το αποτρέψουμε αυτό και η ΕΕ θα διαδραματίσει τον ρόλο της», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ.
Η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να ανησυχεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στον διάλογο.
Η Κάλας επανέλαβε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο ως μεσολαβητής, προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύρραξη στην περιοχή.
Ωστόσο, τόνισε: «Δεν μπορούμε να είμαστε επιεικείς όταν το Ιράν επιταχύνει το πυρηνικό του πρόγραμμα»
