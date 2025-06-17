Δυναμικό μήνυμα προς την κατεύθυνση της εύρεσης διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση Ιράν και Ισραήλ, έστειλε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ζωντανή συνέντευξη Τύπου, η Κάλας τόνισε:

«Συμφωνήσαμε όλοι στην επείγουσα ανάγκη για αποκλιμάκωση, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα και η διπλωματία είναι η λύση για να το αποτρέψουμε αυτό και η ΕΕ θα διαδραματίσει τον ρόλο της», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ.

We all agree that Iran must never have a nuclear weapon.

It is urgent to de-escalate the situation.

The EU will play its part in diplomatic efforts.



Watch LIVE my press conference following the meeting of EU Foreign Ministers ↓ https://t.co/2d3CBT3cqg — Kaja Kallas (@kajakallas) June 17, 2025

Η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να ανησυχεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στον διάλογο.

Η Κάλας επανέλαβε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο ως μεσολαβητής, προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύρραξη στην περιοχή.

Ωστόσο, τόνισε: «Δεν μπορούμε να είμαστε επιεικείς όταν το Ιράν επιταχύνει το πυρηνικό του πρόγραμμα»

Πηγή: skai.gr

