Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατήγγειλε σήμερα «τη σκληρότητα και τον κυνισμό» άνευ ορίων της Ρωσίας, καλώντας τη Μόσχα να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία προτού προτείνει να είναι μεσολαβήτρια στη Μέση Ανατολή.

«Φονική επίθεση στην Ουκρανία του καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν, η σκληρότητα και ο κυνισμός του οποίου δεν έχουν απολύτως κανένα όριο», σημείωσε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μετά τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων Αμερικανός υπήκοος, στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, σε «μια από τις χειρότερες επιθέσεις» των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα μεγάλης ακρίβειας σε στρατιωτικούς στόχους στις περιφέρειες του Κιέβου και της Ζαπορίζια στη διάρκεια της νύχτας και αυτά πέτυχαν τους καθορισμένους στόχους τους.

«Στη διάρκεια της νύχτας οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν συντονισμένο πλήγμα (…) εναντίον εγκαταστάσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος στην περιφέρεια του Κιέβου και της Ζαπορίζια» στην κεντροανατολική Ουκρανία, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του.

«Προς το Κρεμλίνο, που θα ήθελε να οδηγήσει σε ειρήνη στη Μέση Ανατολή: αρχίστε από την Ουκρανία», τόνισε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών στην ανάρτησή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καταδίκασε την Παρασκευή τα ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο το Ιράν, στενό σύμμαχο της Μόσχας, χαρακτηρίζοντας τις ισραηλινές επιθέσεις «επικίνδυνη κλιμάκωση» που θα μπορούσε να έχει «καταστροφικές συνέπειες» για τη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια σε συνομιλία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, «δήλωσε έτοιμος να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα κλιμάκωση των εντάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.