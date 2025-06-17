Ο πρώην Αμερικανός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ πρόκειται να παραδοθεί σήμερα, Τρίτη, σε ομοσπονδιακή φυλακή στην Πενσιλβάνια, για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 11 ετών για υπόθεση δωροδοκίας.

Ο 71χρονος πρώην γερουσιαστής των Δημοκρατικών, που είχε διατελέσει και πρόεδρος της ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, είχε καταδικαστεί τον περασμένο Ιούλιο για συμμετοχή σε κύκλωμα διαφθοράς, από το οποίο φέρεται να επωφελήθηκε ο ίδιος και η σύζυγός του, Ναντίν Μενέντεζ, με «χρυσές ράβδους» και μετρητά εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

Η υπεράσπισή του χαρακτήρισε την ποινή «θανατική καταδίκη λόγω ηλικίας», ενώ ο Μενέντεζ φέρεται να επιχείρησε –χωρίς επιτυχία– να εξασφαλίσει προεδρική χάρη τόσο από τον Τζο Μπάιντεν όσο και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ράβδοι χρυσού, Mercedes και δεσμοί με Κατάρ και Αίγυπτο

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως ο Μενέντεζ δεχόταν δώρα από επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ με αντάλλαγμα τη στήριξή του προς αυτούς, αλλά και προς τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου και του Κατάρ. Τα δώρα περιελάμβαναν μεταξύ άλλων χρυσές ράβδους, μια πολυτελή Mercedes-Benz για τη σύζυγό του και περίπου 480.000 δολάρια σε μετρητά, τα οποία βρέθηκαν το 2022 από το FBI μέσα σε σακάκια και ντουλάπες στο σπίτι του.

Καταδικάστηκε για εκβιασμό, συνωμοσία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και για το ότι ενήργησε ως ξένος πράκτορας, ενώ η σύζυγός του Ναντίν θα δικαστεί τον Σεπτέμβριο, αφού η δική της δίκη αναβλήθηκε λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο Μενέντεζ ζήτησε επίσης να παραμείνει ελεύθερος εν αναμονή της έφεσης κατά της απόφασης, κάτι που απορρίφθηκε πρόσφατα από το Εφετείο.

Σύμφωνα με το NBC News, συνεργάτες του έχουν επιχειρήσει επανειλημμένα να εξασφαλίσουν προεδρική χάρη ή μείωση ποινής από τον Ντόναλντ Τραμπ –χωρίς αποτέλεσμα. Παρότι ο Τραμπ έχει χορηγήσει αρκετές χάρες σε υποθέσεις πολιτικής διαφθοράς, αυτές αφορούσαν πρόσωπα που τον στήριξαν δημοσίως – και όχι τον Μενέντεζ, που είχε ψηφίσει υπέρ της καθαίρεσής του και στους δύο γύρους παραπομπής.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο πρώην γερουσιαστής έχει υιοθετήσει τη ρητορική περί «πολιτικής δίωξης» και «εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης» – φρασεολογία που χρησιμοποιούσε και ο Τραμπ στις δικές του διώξεις.

Ο Μενέντεζ θα εκτίσει την ποινή του στη μεσαίας ασφαλείας Ομοσπονδιακή Φυλακή Σκούικιλ, που διαθέτει και παρακείμενη μονάδα χαμηλής ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

