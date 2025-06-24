Πίσω στις παλιές τους θέσεις επιστρέφουν ορισμένοι πράκτορες του FBI οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους για να απασχοληθούν στον τομέα της μετανάστευσης καθώς η ανησυχία για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις που σχετίζονται με το Ιράν αυξάνεται συνεχώς, όπως δήλωσαν στο NBC News τέσσερα άτομα με άμεση γνώση του θέματος.

Ο Ντον Χόλστεντ, βοηθός διευθυντή του τμήματος αντιτρομοκρατίας του FBI, εξέδωσε οδηγίες το Σαββατοκύριακο για την ανακατανομή πρακτόρων που εργάζονται σε θέματα αντιτρομοκρατίας, αντικατασκοπείας και κυβερνοασφάλειας, αλλά είχαν αποσπαστεί σε πόστα που αφορούσαν την μετανάστευση.

Και οι τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι η κίνηση αυτή σχετίζεται με την πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων για την πρόσφατη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ. Το NBC News ανέφερε ότι το Ιράν απείλησε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι θα μπορούσε να εξαπολύσει τους λεγόμενους «αδρανείς πυρήνες» εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πολλοί νυν και πρώην πράκτορες είχαν εκφράσει ανησυχία εδώ και μήνες σχετικά με τις νέες απαιτήσεις που θα βοηθούσαν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να εντοπίζει παράνομους μετανάστες. Αυτή η αλλαγή, όπως είχαν πει, απέσπασε την προσοχή τους από κρίσιμες απειλές για την εθνική ασφάλεια.

«Υποθέτω ότι συνειδητοποιούν ότι όλο αυτό το θέμα της εθνικής ασφάλειας είναι σημαντικό, τελικά», δήλωσε μία από τις πηγές.

Πηγή: skai.gr

