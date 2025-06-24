Ως μια «ιστορική νίκη» που «θα μείνει για γενιές» χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την εκεχειρία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ σήμερα, Τρίτη έπειτα από 12 ημέρες συγκρούσεων.

«Η νίκη θα μείνει στη μνήμη μας για γενιές. Εξαλείψαμε δύο άμεσες υπαρξιακές απειλές - μια πυρηνική απειλή και μια απειλή βαλλιστικών πυραύλων. Αν δεν είχαμε ενεργήσει, σύντομα θα αντιμετωπίζαμε τον κίνδυνο της εξόντωσης» ανέφερε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εάν αυτό ανακατασκευαστεί. «Έχουμε διαλύσει το ιρανικό πυρηνικό έργο. Και αν κάποιος στο Ιράν σκεφτεί να το ξαναχτίσει — θα ενεργήσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια δύναμη, για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια» είπε.

«Επαναλαμβάνω - το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις «εξάλειψαν την ανώτερη διοίκηση του Ιράν», συμπεριλαμβανομένων τριών αρχηγών του επιτελείου, πυρηνικών επιστημόνων και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων.

Η εκστρατεία του Ισραήλ κατέστρεψε επίσης πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν, το Νατάνζ και το Αράκ, υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας ότι το Ισραήλ «δεν είχε ποτέ καλύτερο φίλο από τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο» και ότι ο «Ντόναλντ Τραμπ «στρατεύτηκε με πρωτοφανή τρόπο».

«Ο φίλος μας, ο Πρόεδρος Τραμπ, μας έχει στηρίξει με έναν πρωτοφανή τρόπο - υπό την καθοδήγησή του, ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στο Φόρντο», ανέφερε ο Νετανιάχου προσθέτοντας ότι «στείλαμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στα σκουπίδια».

Τέλος, αναφερόμενος στη Γάζα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «πρέπει να ολοκληρώσει» την εκστρατεία του κατά του Ιράν, να νικήσει τη Χαμάς και να επιφέρει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα, νεκρών και ζωντανών.

Πηγή: skai.gr

