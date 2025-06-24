Ο Μαρκ Ρούτε δηλώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως ενόχληση από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε τα ιδιωτικά μηνύματα που του είχε αποστείλει, στα οποία τον επαινούσε για τη σθεναρή στάση του απέναντι στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ως προς την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Ερωτηθείς αργότερα από το BBC εάν αισθάνθηκε αμηχανία από το γεγονός ότι το ιδιωτικό μήνυμα δημοσιοποιήθηκε, ο Ρούτε απάντησε: «Καμία απολύτως ενόχληση, δεν περιείχε κάτι που έπρεπε να μείνει μυστικό».

«Για να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς αυτόν, η επίτευξη του 2% δεν θα είχε συμβεί φέτος», δήλωσε ο Ρούτε, απαντώντας σε επικρίσεις ότι ενδεχομένως πηγαίνει πολύ μακριά για να ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Κοιτάξτε τι υπάρχει μέσα στο μήνυμα που του έστειλα», σημείωσε. «Όσον αφορά το 2%, η υλοποίησή του χωρίς εκείνον δεν θα είχε συμβεί ποτέ φέτος».

Μάλιστα, όπως σημειώνει σε σχόλιό του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, το μήνυμα που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στον Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει πόσο πρόθυμος είναι να κερδίσει την έγκρισή του και δεν φαίνεται διατεθειμένος να απολογηθεί για αυτό.

Πηγή: skai.gr

