Οι συμφωνίες με τη Chevron και η ενόχληση της Αγκυρας

Της Δώρας Αντωνίου

Πριν καλά - καλά στεγνώσει το μελάνι στις συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση με την κοινοπραξία Chevron- HELLENIQ ENERGY για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, η Άγκυρα έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι διατηρεί τις θέσεις της όσον αφορά τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ότι επιμένει στις ενστάσεις της για το δικαίωμα της Αθήνας να προχωρήσει στις έρευνες και κατ’επέκταση στην αξιοποίηση δυνητικών κοιτασμάτων.

Η απάντηση της Αθήνας ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος συνοπτικά είπε ότι η Ελλάδα «ασκεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και παγίως σέβεται το Διεθνές Δίκαιο».

Οι διατυπώσεις των πηγών του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έχουν τη σημασία τους: «Οι δραστηριότητες που διεξάγει μονομερώς η Ελλάδα με διεθνείς εταιρείες στα πεδία υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, αν και δεν επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας μας, συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας». Γίνεται, επίσης, αναφορά σε «παράνομη δραστηριότητα που επιχειρείται να διεξαχθεί κατά παράβαση του Μνημονίου Κατανόησης του 2019 μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας σχετικά με τις Θαλάσσιες Περιοχές Δικαιοδοσίας, καθώς και της θαλάσσιας περιοχής δικαιοδοσίας που διακοίνωσε η Λιβύη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 27 Μαΐου 2025». Τέλος, η τουρκική πλευρά τονίζει ότι «Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη προς τις αρχές της Λιβύης, προκειμένου να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενάντια σε αυτές τις μονομερείς και παράνομες δραστηριότητες της Ελλάδας».

Καταρχάς, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εμφανίζεται ως ο σταθερός το τελευταίο διάστημα πόλος έκφρασης και στήριξης των τουρκικών αμφισβητήσεων έναντι της Ελλάδας. Ήταν μέσω του υπουργείου Άμυνας που παραμονές της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα, διατυπώθηκαν οι τουρκικές αξιώσεις και αμφισβητήσεις στο Αιγαίο, μέσω επαναφοράς των NAVTEX «αορίστου διάρκειας» και των θέσεων για αποστρατιωτικοποίηση μεγάλου αριθμού νησιών. Εκτιμάται ότι η τουρκική πλευρά καθιστά σαφές ότι διατηρεί όλες τις θέσεις και αξιώσεις της και επιλέγει να μην το κάνει σε επίπεδο Τουρκικής Προεδρίας ή υπουργείου Εξωτερικών, που θα βάραινε περισσότερο την ατμόσφαιρα.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι με τις χθεσινές επισημάνσεις η τουρκική πλευρά επιδιώκει να εμφανιστεί σαν να μιλάει εξ ονόματος της Λιβύης. Αναφέρεται ότι οι συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα μας δεν αφορούν περιοχές δικαιοδοσίας της Τουρκίας και ακολούθως γίνεται παραπομπή στην οριοθέτηση του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου και στις θαλάσσιες περιοχές που η Λιβύη έχει καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη ως δικαιοδοσία της. Επί της ουσίας, η τουρκική πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει στο προσκήνιο το τουρκολιβυκό μνημόνιο σαν την ενδεδειγμένη για την Άγκυρα μεθοδολογία καθορισμού των θαλασσίων ζωνών στην περιοχή. Δηλαδή, με άρνηση κυριαρχικών δικαιωμάτων για τα ελληνικά νησιά, ακόμα και της Κρήτης.

Δεν περνάει απαρατήρητο, πάντως, ότι αποφεύγεται ονομαστική αναφορά στη Chevron και γίνεται λόγος γενικά για «διεθνείς εταιρείες», ένδειξη ότι δεν υπάρχει διάθεση άμεσης αντιπαράθεσης με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό.

Ένα βασικό ερώτημα είναι αν θα εκδηλωθεί ανάλογη αντίδραση από την πλευρά της Λιβύης, που εμφανίζεται από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ως η «θιγόμενη». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τουρκική πλευρά θα συνεχίσει να προβάλλει στις ενστάσεις και τη δική της ανάγνωση και προσέγγιση απέναντι σε κάθε κίνηση που γίνεται από την Αθήνα.

