Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Κάηκε» χθες το Παρίσι για τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν– Δύο νεκροί και άγρια επεισόδια – Βίντεο, φωτογραφίες

Ένας 17χρονος νεκρός από μαχαίρωμα στην πόλη Νταξ και ένας νεκρός στο Παρίσι - Πάνω από 300 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες 

UPDATE: 12:32
παρισι

Βασίλισσα της Ευρώπης στέφθηκε χθες η Παρί Σεν Ζερμέν, που διέλυσε 5-0 την Ίντερ στο Μόναχο και κατέκτησε το Champions League. Η γαλλική ομάδα πέτυχε από τις πιο καταιγιστικές εμφανίσεις της και, μια από τις πιο εμφατικές νίκες σε τελικό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 

Μετά από χρόνια προσπαθειών το όνειρο της Παρί βγήκε αληθινό στο Μόναχο και η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σήκωσε το 1ο της Champions League

Μετά τη νίκη, στο Παρίσι ξέσπασαν πανηγυρισμού, με τον Πύργο του Άιφελ να «βάφεται» κόκκινος και μπλε, στα χρώματα της γαλλικής σημαίας, 

Νεκροί και άγρια επεισόδια

Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για να γιορτάζουν το τρόπαιο αλλά σύντομα οι πανηγυρισμοί πήραν τη μορφή άγριων επεισοδίων.

Μάλιστα,  δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω από 190 τραυματίστηκαν και 320 συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία,  με τις 254 συλλήψεις να γίνονται στο Παρίσι. 

παρισι

parisi επεισοδια

Στο Παρίσι, στη Σανζ Ελίζε, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία, δακρυγόνα, γκλομπς, σπάσιμο τζαμαριών, φωτιές σε κάδους και δεκάδες συλλήψεις.

Μέσα στο χάος που επικράτησε στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στα Ηλύσια Πεδία, με αποτέλεσμα ένα άνθρωπος να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αργότερα, το όχημα πυρπολήθηκε. 

Στο Παρίσι, ένας άνδρας που οδηγούσε σκούτερ κτυπήθηκε από αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του.

Επεισόδια ξέσπασαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 5 νεκρούς.

Επιβεβαιωμένα, ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στην Νταξ, όταν μαχαιρώθηκε στο στήθος και εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης 559 προσαγωγές σε όλη την επικράτεια. Κατά την διάρκεια της βραδιάς τραυματίσθηκαν 22 αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων 18 στο Παρίσι και επτά πυροσβέστες τραυματίσθηκαν. 

Το υπουργείο κατέγραψε, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, 692 πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων 264 πυρκαγιών οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΡΙΣΙ Champions League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark