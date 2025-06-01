Βασίλισσα της Ευρώπης στέφθηκε χθες η Παρί Σεν Ζερμέν, που διέλυσε 5-0 την Ίντερ στο Μόναχο και κατέκτησε το Champions League. Η γαλλική ομάδα πέτυχε από τις πιο καταιγιστικές εμφανίσεις της και, μια από τις πιο εμφατικές νίκες σε τελικό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μετά από χρόνια προσπαθειών το όνειρο της Παρί βγήκε αληθινό στο Μόναχο και η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σήκωσε το 1ο της Champions League.

Μετά τη νίκη, στο Παρίσι ξέσπασαν πανηγυρισμού, με τον Πύργο του Άιφελ να «βάφεται» κόκκινος και μπλε, στα χρώματα της γαλλικής σημαίας,

Νεκροί και άγρια επεισόδια

Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για να γιορτάζουν το τρόπαιο αλλά σύντομα οι πανηγυρισμοί πήραν τη μορφή άγριων επεισοδίων.

Μάλιστα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω από 190 τραυματίστηκαν και 320 συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία, με τις 254 συλλήψεις να γίνονται στο Παρίσι.

Στο Παρίσι, στη Σανζ Ελίζε, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία, δακρυγόνα, γκλομπς, σπάσιμο τζαμαριών, φωτιές σε κάδους και δεκάδες συλλήψεις.

JUST IN: Ongoing riots in Paris, France, at the Champs-Élysées.



Police are being attacked with fireworks and paving stones following PSG's victory. Police respond with baton charges and tear gas.



Several injured and even a child lost in tears. pic.twitter.com/JIB11l4ryW — Remix News & Views (@RMXnews) May 31, 2025

Μέσα στο χάος που επικράτησε στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στα Ηλύσια Πεδία, με αποτέλεσμα ένα άνθρωπος να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αργότερα, το όχημα πυρπολήθηκε.

After PSG’s Champions League semifinal win, celebrations in Paris turned tragic when a car struck three pedestrians on the Champs-Élysées, leaving one critically injured. Authorities are investigating the incident. #PSG #Paris pic.twitter.com/FIZpQlg94v — Mayin (@MayinPuri) June 1, 2025

Στο Παρίσι, ένας άνδρας που οδηγούσε σκούτερ κτυπήθηκε από αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του.

Επεισόδια ξέσπασαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 5 νεκρούς.

Επιβεβαιωμένα, ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στην Νταξ, όταν μαχαιρώθηκε στο στήθος και εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

🔴 ALERTE INFO

Dax: un jeune de 17 ans tué à coup de couteau en marge d'une fanzone pour le match du PSGhttps://t.co/of61WQAL45 — BFMTV (@BFMTV) June 1, 2025

Το υπουργείο ανέφερε επίσης 559 προσαγωγές σε όλη την επικράτεια. Κατά την διάρκεια της βραδιάς τραυματίσθηκαν 22 αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων 18 στο Παρίσι και επτά πυροσβέστες τραυματίσθηκαν.

Το υπουργείο κατέγραψε, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, 692 πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων 264 πυρκαγιών οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.