Έκανε το όνειρό της πραγματικότητα και ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου η Παρί Σεν Ζερμέν!

Πραγματοποιώντας μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στη φετινή σεζόν, η ομαδάρα του Λουίς Ενρίκε κυριάρχησε απόλυτα κόντρα στην Ίντερ και αφού σκόραρε δύο φορές στο πρώτο εικοσάλεπτο, επέβαλλε πλήρως τον ρυθμό της και τελικά πανηγύρισε την επιβλητική νίκη με το εκκωφαντικό 5-0, κατακτώντας το Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της!



Στο μυαλό των κόουτς:

Με το κλασικό του 4-3-3 παρέταξε την Παρί Σεν Ζερμέν ο Λουίς Ενρίκε, επιλέγοντας τον Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, τους Χακίμι, Νούνο Μέντες ως ακραία μπακ και τους Πάτσο, Μαρκίνιος δίδυμο στόπερ. Νέβες, Βιτίνια και Ρουίθ ξεκίνησαν τον τελικό ως η τριάδα στον άξονα, με τους Ντουέ, Κβαρατσκέλια στα άκρα και με τον Ντεμπελέ στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Σιμόνε Ιντσάγκι επέλεξε το 5-3-2, με τους Παβάρ, Ατσέρμπι, Μπαστόνι τριάδα στόπερ και με τους Ντούμφρις, Ντιμάρκο στα δύο άκρα. Μπαρέλα, Τσαλχάνογλου και Μκιταριάν ξεκίνησαν στον άξονα, ενώ οι Τουράμ και Μαρτίνες ήταν οι δύο πιο προωθημένοι.



Το ματς:

Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με την Παρί να μπαίνει… φουριόζα στον αγωνιστικό χώρο της «Allianz Arena», παίρνοντας από τα πρώτα λεπτά την κατοχή της μπάλας και επιβάλλοντας τον γρήγορο ρυθμό της! Αφού πάτησε μερικές φορές στη μεγάλη περιοχή της Ίντερ, χωρίς όμως να βγάλει τελική προσπάθεια, η Παρί έφτιαξε την πρώτη ευκαιρία της στο 10’, με τον Ντουέ να σουτάρει με δύναμη πάνω στον Ζόμερ, ενώ στο 11’ ο Ντεμπελέ συνέκλινε από τα δεξιά, πλασάροντας αδύναμα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Ίντερ.

Τελικά, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε «μετέφρασε» την υπεροχή της σε προβάδισμα στο 12’, όταν μετά από μαγική κάθετη πάσα του Βιτίνια, ο Ντουέ κοντρόλαρε άψογα και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Χακίμι, ο οποίος σκόραρε από πολύ κοντά και προ κενής εστίας για το 1-0, το οποίο δεν πανηγύρισε, κόντρα στην πρώην ομάδα του! Μάλιστα, η Παρί συνέχισε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, με τον Κβαρατσκέλια να κάνει όμορφη ατομική ενέργεια αλλά άσχημο τελείωμα από μία θέση από την οποία συνήθως βρίσκει εστία, ενώ η Ίντερ αδυνατούσε να κρατήσει την μπάλα και αρκούνταν στην προσπάθεια του να περιορίσει την επιθετικότητα της αντιπάλου της.

Η Παρί βρήκε και δεύτερο γκολ στο 20’, όταν μετά από μια εκτέλεση κόρνερ των «νερατοζούρι», ο Κβαρατσέλια ξεκίνησε την αντεπίθεση και ο Ντεμπελέ έτρεξε στον χώρο, βγάζοντας τη σέντρα για τον Ντουέ, ο οποίος αφού κοντρόλαρε ιδανικά εντός της μεγάλης περιοχής, σούταρε με δύναμη και είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, έχοντας πρώτα κοντράρει και στον Ντιμάρκο!

Παίζοντας ήδη με την πλάτη στον τοίχο, η Ίντερ προσπάθησε να ξεπεράσει το σοκ και να βρει τρόπο να απειλήσει την εστία του Ντοναρούμα, φτιάχνοντας την πρώτη τελική της στο 23’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ατσέρμπι πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, στέλνοντας όμως την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στο 27’ ο Ρουίθ τέσταρε τον Ζόμερ, ο οποίος μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα το μακρινό του σουτ, ενώ η Ίντερ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της μέχρι εκείνο το σημείο του τελικού στο 37’, όταν μετά από εξαιρετικά εκτελεσμένο κόρνερ του Τσαλχάνογλου στο δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά του Τουράμ πέρασε ελάχιστα άουτ.

Η Ίντερ συνέχισε να πιέζει, ψάχνοντας απεγνωσμένα ένα γκολ πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όμως η Παρί ήταν εκείνη που απείλησε ξανά στο 44’, όταν μετά από σέντρα του Ντουέ, ο Ντεμπελέ δεν μπόρεσε να βρει εστία από πλάγια θέση, στο 45’+1’ ο πάρα πολύ δραστήριος Ντουέ βρήκε ξανά χώρο και πλάσαρε, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ζόμερ, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντεμπελέ, μια κεφαλιά του Γεωργιανού μεσοεπιθετικού έφυγε λίγο πάνω από την εστία των Ιταλών.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως ολοκληρώθηκε το πρώτο, με την Παρί να κυριαρχεί και να επισκέπτεται συνεχώς τη μεγάλη περιοχή της Ίντερ! Στο 46’ ο Κβαρατσκέλια μπήκε σούταρε με δύναμη ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 50’ ο Γεωργιανός σπατάλησε μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία! Στο 52’ ο Ντεμπελέ πλάσαρε από πλάγια θέση, λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ζόμερ, ενώ στο 61’ ένα σουτ του Χακίμι κόντραρε στον Ατσέρμπι και έφυγε κόρνερ.

Τελικά, το 3-0 ήρθε ως… λογικό επακόλουθο της εικόνας του τελικού στο 63’, όταν μετά από μια φάση η οποία ξεκίνησε από ένα εκπληκτικό τακουνάκι του Ντεμπελέ, ο Βιτίνια έδωσε την ασίστ και ο Ντουέ πλάσαρε εύστοχα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην βραδιά! Στο 70’ ο Μπαρκολά σούταρε ψηλά από πλάγια θέση, ενώ στο 73’ ο Κβαρατσκέλια έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Παρί, βγαίνοντας νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Ζόμερ, μετά από κάθετη πάσα του Ντεμπελέ, ο οποίος τιμώρησε την άμυνα της Ίντερ.



