Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι σχεδόν εβδομήντα τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα σε σιδηροτροχιές στη νοτιοδυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί συρμός χθες Σάββατο το βράδυ, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Επιχείρηση των ρωσικών σιδηροδρόμων αναφέρθηκε σε «παράνομη» ενέργεια που προκάλεσε την καταστροφή.

Επισήμως, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει ως αυτό το στάδιο καμιά σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία· το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει την καταστροφή μέχρι στιγμής.

Ωστόσο κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας έκαναν λόγο για ουκρανική δολιοφθορά.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης γέφυρας πάνω σε σιδηροτροχιές, δυστυχώς έχουμε επτά θανάτους», ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ μέσω Telegram, αφού αρχικά είχε κάνει λόγο για τρεις νεκρούς.

Αργότερα, ο Μπόγκομαζ δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, ότι η κατάρρευση της γέφυρας ήταν αποτέλεσμα έκρηξης.

«Η γέφυρα ανατινάχθηκε ενώ περνούσε το τρένο Κλίμοβο-Μόσχα με 388 επιβάτες», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ρωσίας, σύμφωνα με το Interfax.

Σχεδόν μισή ώρα μετά τις πέντε το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έκανε λόγο για «66 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά», προσθέτοντας ότι από αυτούς, «τρία θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους παιδί» και ότι «έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία 44 άνθρωποι».

The bridge collapse in Bryansk Oblast occurred just seconds before a passenger train was about to pass beneath it.



According to SHOT, the train’s locomotive crashed into the already fallen structure of the overpass, which consisted of a two-lane road. The roadway had collapsed… pic.twitter.com/O6WyxAOKbl — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) May 31, 2025

Ο μηχανοδηγός του τρένου που εκτροχιάστηκε είναι ανάμεσα στους νεκρούς, μετέδωσαν νωρίτερα τα πρακτορεία ειδήσεων RIA και TASS.

Ο εκτροχιασμός του συρμού υπ’ αρ. 86, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Κλίμοφ, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά) με προορισμό τη Μόσχα, έγινε στις 22:44, στο επίπεδο της περιοχής Πίλτσινο-Βιγκόνιτσι, διευκρίνισε η εταιρεία Σιδηρόδρομοι της Μόσχας μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η κατάρρευση της γέφυρας οφειλόταν σε «παράνομη επέμβαση». Η κυκλοφορία άλλων συρμών δεν έχει επηρεαστεί, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά το κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο θεωρείται γενικά πως έχει πηγές στις –αν όχι σχέση με τις– ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως η γέφυρα ανατινάχτηκε.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζονται σωστικά συνεργεία επιτόπου και μεγάλος όγκος συντριμμιών γύρω από αυτόν που μοιάζει να είναι ο εκτροχιασμένος συρμός.

Οι περιφέρειες Μπιέλγκοροντ και Μπριάνσκ γειτονεύουν με την Ουκρανία. Το σημείο όπου έγινε η καταστροφή απέχει περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο χωρών, εμπόλεμων από τον Φεβρουάριο του 2022.

Έχουν υπάρξει περιπτώσεις δολιοφθορών με στόχο τρένα σε περιοχές κοντά στα σύνορα.

Στις αρχές Απριλίου, η δικαιοσύνη στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ (νοτιοδυτικά), που δεν γειτονεύει με την Ουκρανία αλλά είναι σχετικά κοντά, ανακοίνωσε την καταδίκη 23χρονου να εκτίσει 14 χρόνια κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό σιδηροδρομικών υποδομών. Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, ομολόγησε την πράξη του, που χαρακτηρίστηκε ενέργεια υπέρ της Ουκρανίας.

Στη γειτονική περιφέρεια Σαράταφ (νοτιοδυτικά), δυο 24χρονοι καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές 14 και 12 ετών κάθειρξης για παρόμοια υπόθεση.

Οι περισσότερες ενέργειες αυτού του είδους αποδίδονται σε νεαρούς — ενίοτε ανήλικους.

Η Ουκρανία κατά κανόνα δεν σχολιάζει επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη ρωσική επικράτεια. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως έχει εκφράσει ικανοποίηση, κρίνοντας πως πρόκειται για θεμιτές ενέργειες αντιποίνων στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον του δικού της σιδηροδρομικού δικτύου — υποδομής καίριας σημασίας σε αυτόν τον πόλεμο.

In Russia's Bryansk region, a road bridge with a truck on it collapsed onto a passenger train passing underneath it.



Presumably, the bridge was blown up.



Recently, there were reports of a Ukrainian sabotage and reconnaissance group in the Bryansk region according to the… pic.twitter.com/gJvorhD9ZA — Clash Report (@clashreport) May 31, 2025

Κατάρρευση και σιδηροδρομικής γέφυρας στο Κουρσκ

Νωρίς το πρωί της Κυριακής κατέρρευσε μια ακόμη γέφυρα στη Ρωσία, σιδηροδρομική αυτήν τη φορά, στην περιφέρεια Κουρσκ (νοτιοδυτικά), η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί διερχόμενος εμπορευματικός συρμός, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τραυματίστηκε ο μηχανοδηγός.

Η καταστροφή καταγράφηκε μερικές ώρες μετά την κατάρρευση γέφυρας στην περιφέρεια Μπριάνσκ που είχε αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί επιβατικός συρμός, ένα δυστύχημα με απολογισμό τουλάχιστον επτά νεκρούς και σχεδόν εβδομήντα τραυματίες.

Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Εν τω μεταξύ, μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας επιχείρησαν για να απωθήσουν αεροπορική επιδρομή που εξαπολύθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κίεβο, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της πόλης, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

