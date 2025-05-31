Η απάντηση της Χαμάς στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «εντελώς απαράδεκτη», αντέδρασε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, ο Στιβ Γουίτκοφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Είναι εντελώς απαράδεκτη και απλά μας οδηγεί σε οπισθοδρόμηση. Η Χαμάς θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση που παρουσιάσαμε ως βάση για συνομιλίες, τις οποίες μπορούμε να αρχίσουμε από την ερχόμενη εβδομάδα», έγραψε στο μήνυμά του.

I received the Hamas response to the United States’ proposal. It is totally unacceptable and only takes us backward.



Hamas should accept the framework proposal we put forward as the basis for proximity talks, which we can begin immediately this coming week.



That is the only… — Office of the Special Envoy to the Middle East (@SE_MiddleEast) May 31, 2025

Τι λέει η Χαμάς

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν έχει απορρίψει την πρόταση εκεχειρίας που παρουσίασε ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Μπάσεμ Ναΐμ, υψηλόβαθμο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο Ναΐμ δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση του Γουίτκοφ είναι ασύμβατη με όσα συμφώνησε η ομάδα, και πρόσθεσε ότι η στάση του Αμερικανού απεσταλμένου προς την ομάδα ήταν "άδικη" και έδειχνε "πλήρη μεροληψία" υπέρ του Ισραήλ.

Τι λέει ο Νετανιάχου και ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η Χαμάς συνεχίζει την άρνησή της στην πρόταση του απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, για εκεχειρία στη Γάζα.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τη δράση του στη Γάζα για την επιστροφή των ομήρων και την ήττα της Χαμάς, τόνισε ο Νετανιάχου.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι η Χαμάς ευθύνεται για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα, καθώς αρνείται να απελευθερώσει ομήρους και να αφοπλιστεί.

Οι δηλώσεις του Σάαρ στην πλατφόρμα Χ διατυπώνονται την ώρα που η Χαμάς ζητεί τροποποιήσεις στην αμερικανική πρόταση για προσωρινή εκεχειρία με το Ισραήλ στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι έδωσε στους διαμεσολαβητές την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου 2023, χωρίς να δηλώσει ρητά εάν την αποδέχεται.

Ωστόσο, η Χαμάς δήλωσε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει 10 ζωντανούς ομήρους και να παραδώσει 18 νεκρούς, όλοι είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, όπως ορίζει η πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

«Το Κίνημα ισλαμικής αντίστασης (Χαμάς) κατέθεσε σήμερα την απάντησή του στην τελευταία πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, στις πλευρές που διαμεσολαβούν», δήλωσε η Χαμάς σε ανακοίνωση.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, δέκα εν ζωή φυλακισμένοι της κατοχής (Ισραήλ σ.σ.) που κρατούνται από την αντίσταση θα απελευθερωθούν, συν την επιστροφή 18 σορών, σε αντάλλαγμα για έναν συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων φυλακισμένων» που κρατούνται από το Ισραήλ, προστίθεται.

«Η πρόταση αυτή στοχεύει στην επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, στην πλήρη αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας και στη διασφάλιση της παροχής βοήθειας στον λαό μας και στις οικογένειές μας στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι έλαβαν τη συγκατάθεση του Ισραήλ στην πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου, χωρίς να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο.

Χθες, Παρασκευή, το Ισραήλ προειδοποίησε τη Χαμάς να δεχτεί την αμερικανική πρόταση εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων αλλιώς θα "αφανιστεί", όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς. Ωστόσο, ούτε το Ισραήλ έχει δηλώσει επί του παρόντος ρητά εάν αποδέχεται την αμερικανική πρόταση.

Σε τι επιμένει η Χαμάς

Μια πηγή της Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απάντησε θετικά στη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που προτείνουν οι ΗΠΑ, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διασφαλιστεί «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

«Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές για την επίσημη γραπτή απάντησή της, η οποία περιλαμβάνει μια θετική απάντηση στον (Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ) Γουίτκοφ, αλλά επιμένει στην εγγύηση για μόνιμη εκεχειρία και πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ» από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε η πηγή που είναι προσκείμενη στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις και ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Παράλληλα αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι το παλαιστινιακό κίνημα απάντησε θετικά στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας αλλά ζητεί ορισμένες τροποποιήσεις. Ο αξιωματούχος δεν έδωσε διευκρινίσεις για τις τροποποιήσεις που ζητεί η Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

