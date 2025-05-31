Μια πηγή της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απάντησε θετικά στη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που προτείνουν οι ΗΠΑ, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διασφαλιστεί «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

«Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές για την επίσημη γραπτή απάντησή της, η οποία περιλαμβάνει μια θετική απάντηση στον (Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ) Γουίτκοφ, αλλά επιμένει στην εγγύηση για μόνιμη εκεχειρία και πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ» από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε η πηγή που είναι προσκείμενη στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις και ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Παράλληλα αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι το παλαιστινιακό κίνημα απάντησε θετικά στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας αλλά ζητεί ορισμένες τροποποιήσεις. Ο αξιωματούχος δεν έδωσε διευκρινίσεις για τις τροποποιήσεις που ζητεί η Χαμάς.

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

