Την παραίτησή του από τη θέση του CEΟ της εταιρείας Astronomer υπέβαλε ο Άντι Μπάιρον, μετά το σκάνδαλο με την ερωμένη του, επικεφαλής του τμήματος HR της ίδιας εταιρείας.

Το «παράνομο ζευγάρι» αποκαλύφθηκε όταν σε συναυλία των Coldplay, εντοπίστηκαν σε τρυφερές στιγμές από την kiss cam. Αποτέλεσμα ήταν να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο και να υποχρεωθεί σε παραίτηση ο CEO, καθώς η πολιτική της εταιρείας δεν επιτρέπει τη σύναψη ερωτικών σχέσεων μεταξύ των στελεχών της.

Επιπροσθέτως, η έκταση που πήρε το σκάνδαλο λειτουργούσε αρνητικά στο προφίλ της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η Astronomer είναι αφοσιωμένη στις αξίες και την κουλτούρα που μας καθοδηγούν από την ίδρυσή μας. Από τους επικεφαλής μας αναμένουμε να ορίζουν τα πρότυπα τόσο στη συμπεριφορά όσο και στην υπευθυνότητα, και πρόσφατα, αυτά τα πρότυπα παραβιάστηκαν.

Ο Άντι Μπάιρον υπέβαλε την παραίτησή του και το Διοικητικό Συμβούλιο την αποδέχτηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει την αναζήτηση του επόμενου Διευθύνοντος Συμβούλου μας, καθώς ο Συνιδρυτής και Διευθυντής Προϊόντος Πιτ ΝτεΤζόι συνεχίζει να υπηρετεί ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος.

Πριν από αυτήν την εβδομάδα, ήμασταν γνωστοί ως πρωτοπόροι στον χώρο των DataOps. Ενώ η αναγνωρισιμότητα της εταιρείας μας μπορεί να άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη, το προϊόν μας και η εργασία μας για τους πελάτες μας δεν έχουν αλλάξει. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλύτερα: να βοηθάμε τους πελάτες μας με τα πιο δύσκολα προβλήματα δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.