Παράνομο ζευγάρι στελεχών εταιρείας σε γιγαντοοθόνη συναυλίας των Coldplay

Πήγαν να απολαύσουν τους Coldplay, και κατέληξαν να γίνουν... «σκάνδαλο».

Ζευγάρι που καταγράφηκε, από την κάμερα που προβάλλει σε γιγαντοοθόνη το κοινό, σε τρυφερό ενσταντανέ, κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος Coldplay στο Gillette Stadium, κοντά στη Βοστώνη, προκάλεσε «σούσουρο» και όχι άδικα αφού πρόκειται για τον CEO της εταιρείας δεδομένων Astronomer, Andy Byron, και την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, Kristin Cabot.

Η εικόνα τους να αγκαλιάζονται τρυφερά και εν συνεχεία να πασχίζουν πανικόβλητοι να κρυφτούν, δεν έμεινε ασχολίαστη από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, Κρις Μάρτιν.

«Ή έχουν παράνομη σχέση ή είναι απλά πολύ ντροπαλοί!», είπε.

Το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε — η Cabot γύρισε την πλάτη της καλύπτοντας το πρόσωπό της, ενώ ο Byron έσκυψε για να μη φαίνεται στην κάμερα, αλλά ήταν ήδη αργά....

Το βίντεο έκανε τον γύρο του TikTok, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και πάνω από 1,3 εκατομμύρια likes.

Η αντίδραση των χρηστών του διαδικτύου ήταν, όπως αναμενόταν, καυστική, αφού όπως σχολιάστηκε ενδεικτικά στο X πρόσεξαν ότι η σύζυγος του Byron αφαίρεσε το επίθετό του από το όνομά της στο Facebook.

Η εταιρεία Astronomer, η ανερχόμενη startup στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό. Ούτε ο Byron ούτε η Cabot έχουν απαντήσει στα αιτήματα για δήλωση.

Πηγή: skai.gr

