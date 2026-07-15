CENTCOM: Το Ιράν στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε επτά εμπορικά πλοία την περασμένη εβδομάδα.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις άφησαν σχεδόν δώδεκα μέλη πληρώματος αμάχων νεκρούς, αγνοούμενους ή τραυματίες.

Είπε επίσης ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τις γειτονικές χώρες του Κόλπου, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο» για ενέργειες που συνέχισαν να θέτουν σε κίνδυνο ζωές αμάχων.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/epNbgbDaOP — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

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Πηγή: skai.gr

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