Σάντρα Μπούλοκ-Νικόλ Κίντμαν: Μαζί ξανά σε προβολή του «Practical Magic»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν έκαναν έκπληξη εμφάνιση σε προβολή της ταινίας «Practical Magic» του 1998 στο Λος Άντζελες, που διοργάνωσε η Cinespia στο Κοιμητήριο Hollywood Forever.

Η Μπούλοκ χαρακτήρισε το "Practical Magic" ως "την τέλεια ταινία για να προβληθεί σε νεκροταφείο", ενώ η Κίντμαν ανακοίνωσε ότι η δεύτερη ταινία θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα, ευχαριστώντας το κοινό για την υποστήριξή του.

Ανακοινώθηκαν νέες προσθήκες στο καστ της επερχόμενης ταινίας, με τους Τζόι Κινγκ και Μέισι Γουίλιαμς, ενώ στο τέλος έκαναν πρόποση με μαργαρίτα μαζί με το κοινό.

Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν έκαναν εμφάνιση - έκπληξη σε προβολή της ταινίας στην οποία πρωταγωνίστησαν το 1998, «Practical Magic» που διοργανώθηκε από τη Cinespia, στο Λος Άντζελες και έγιναν δεκτές με επευφημίες του κοινού στο Κοιμητήριο Hollywood Forever.

«Το Practical Magic είναι η τέλεια ταινία για να προβληθεί σε νεκροταφείο» είπε η Μπούλοκ στο πλήθος, ενώ η Κίντμαν πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας για τη δημιουργία αυτής της δεύτερης ταινίας που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα».

Ανακοίνωσαν επίσης τις νέες προσθήκες στην επερχόμενη ταινία, τους Τζόι Κινγκ και Μέισι Γουίλιαμς και έκαναν πρόποση με μαργαρίτα μεταξύ τους και του κοινού. Στη βραδιά κυριάρχησε ενθουσιασμός ενόψει της επερχόμενης συνέχειας, στην οποία η Μπούλοκ και η Κίντμαν επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους ως ορφανές αδερφές Σάλι και Τζίλιαν Όουενς.

Στην πρώτη ταινία, οι δυο τους -μεγαλωμένες από τις μάγισσες θείες τους, τη θεία Τζετ (Νταϊάν Γουίστ) και τη θεία Φράνι (Στόκαρντ Τσάνινγκ)- ασπάζονται τη μαγεία αφού την απέφευγαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Οι αδερφές προσπαθούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους για να αποκρούσουν μια κατάρα που απειλεί τις γυναίκες στην οικογένεια από το να βρουν την αγάπη και προκαλεί τον θάνατο των ανδρών που ερωτεύονται.

Στην ταινία Practical Magic 2, που διαδραματίζεται 25 χρόνια αργότερα, ο χαρακτήρας της Μπούλοκ έχει τώρα δύο κόρες - τις οποίες υποδύονται η Κινγκ και η Γουίλιαμς- οι οποίες έχουν τις δικές τους μαγικές ικανότητες. Ο χαρακτήρας της Κινγκ ανακαλύπτει σκοτεινά οικογενειακά μυστικά που βυθίζουν την οικογένεια Όουενς σε μια κρίση και οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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