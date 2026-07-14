Ο αριθμός των αμερικανικών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή υπερβαίνει πλέον τις 50.000, ανακοίνωσε επίσημα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM).



«Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε όλη τη Μέση Ανατολή» δήλωσε η CENTCOM.

Πρόκειται για μεγαλύτερη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Αυτή η τεράστια επιχείρηση ξεκίνησε σταδιακά από τα τέλη Ιανουαρίου του 2026 και κορυφώθηκε με την αποστολή πανίσχυρων αεροναυτικών δυνάμεων στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, ως απάντηση στην κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν και τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας.



Η CENTCOM υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της την ετοιμότητα, την αποτρεπτική ισχύ και τη συνεχή επαγρύπνηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ενώ η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται και πάλι.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της CENTCOM



«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκλήρωσε το τελευταίο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν στις 10:15 μ.μ. ET (5:15 π.μ. ώρα Ελλάδας) στις 13 Ιουλίου.



»Κατά τη διάρκεια της πεντάωρης αποστολής, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με επιτυχία στρατιωτικούς στόχους σε όλο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Μπουσέρ, Τσα Μπαχάρ, Τζασκ, Κοναράκ, Αμπού Μούσα και Μπαντάρ Αμπάς, υποβαθμίζοντας περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία. Οι δυνάμεις της CENTCOM χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον ιρανικών παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων.



»Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, φονικές και ετοιμοπόλεμες».

Oι δυνάμεις της CENTCOM ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν επιτυχώς μια εγκατάσταση συντήρησης υποβρυχίων και πλοίων στο Ιράν. Τρία μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη Corsair χτύπησαν τη Ναυτική Βάση στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Η CENTCOM έδωσε σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα.

Οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο καταστροφής πυρηνικού εργοστασίου.

Πηγή: skai.gr

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