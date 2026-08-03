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ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Η Ντόρτμουντ προανήγγειλε παρουσίαση του Καρέτσα σε... ψητοπωλείο

Η παρουσίαση του Καρέτσα θα γίνει στις 16:00 ώρα Ελλάδος, όχι στο γήπεδο της Ντόρτμουντ, αλλά στο συγκεκριμένο ψητοπωλείο, στο Olympia Grill!

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Καρέτσας

Ημέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε τη Ντόρτμουντ, με ένα ποσό κοντά στα 35 εκατ. ευρώ, που μπορεί να ξεπεράσει και τα 40 εκατ. με τα μπόνους, ενώ ο ίδιος έχει ήδη υπογράψει ως το 2031.


Η Μπορούσια προανήγγειλε τα αποκαλυπτήρια του Έλληνα διεθνή με ένα βίντεο μέσα από γυράδικο στην Βεστφαλία. «Μπήκες μια φορά σε γυράδικο να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και οι άνθρωποι αμέσως νομίζουν ότι αποκτάς Έλληνα διεθνή», αναφέρεται στο βίντεο, ενώ ένα αυτοκίνητο, με τον Καρέτσα μέσα, παρκάρει έξω από το κατάστημα.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 16:00 ώρα Ελλάδος, όχι στο γήπεδο της Ντόρτμουντ, αλλά στο συγκεκριμένο ψητοπωλείο, στο Olympia Grill!

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μπορούσια Ντόρτμουντ Κωνσταντίνος Καρέτσας
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