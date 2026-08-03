Ημέρα ανακοινώσεων η σημερινή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε τη Ντόρτμουντ, με ένα ποσό κοντά στα 35 εκατ. ευρώ, που μπορεί να ξεπεράσει και τα 40 εκατ. με τα μπόνους, ενώ ο ίδιος έχει ήδη υπογράψει ως το 2031.

⚠️ Vorbeikommen! 🏛️



15 Uhr

Olympia Grill

Schimmelstr. 129

59174 Kamen pic.twitter.com/05AQgmYzLz August 3, 2026



Η Μπορούσια προανήγγειλε τα αποκαλυπτήρια του Έλληνα διεθνή με ένα βίντεο μέσα από γυράδικο στην Βεστφαλία. «Μπήκες μια φορά σε γυράδικο να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και οι άνθρωποι αμέσως νομίζουν ότι αποκτάς Έλληνα διεθνή», αναφέρεται στο βίντεο, ενώ ένα αυτοκίνητο, με τον Καρέτσα μέσα, παρκάρει έξω από το κατάστημα.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 16:00 ώρα Ελλάδος, όχι στο γήπεδο της Ντόρτμουντ, αλλά στο συγκεκριμένο ψητοπωλείο, στο Olympia Grill!

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